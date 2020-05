O rugby mundial não poderá se despedir direito de alguns de seus craques dos últimos anos. Com o Top 14 francês impedido de retornar antes do segundo semestre (e ainda com decisão pendente sobre o status da temporada 2019-20) e com muitas incertezas ainda sobre Premiership inglesa e PRO14, já é certo que alguns veteranos não voltarão mais a campo, pendurando suas chuteiras em definitivo. Vamos a alguns.

Rodrigo Capó Ortega

Aos 39 anos, o segunda linha uruguaio fez uma carreira brilhante de 18 anos no Castres, da França, e se aposentará tendo conquistado 2 títulos do Top 14 com o clube (2013 e 2018).

- Continua depois da publicidade -

Mamuka Gorgodze

O titânico terceira linha georgiano, líder da ascensão do rugby da Geórgia, também parou de vez. Aos 35 anos, “Gorgodzilla” não atuará mais pelo Toulon, da França.

Fergus McFadden

Centro irlandês com 34 jogos pela Irlanda e carreira vencedora pelo Leinster, McFadden é outro que se aposentou, aos 33 anos.

Ben Franks

Primeira linha neozelandês de 36 anos também decidiu pendurar as chuteiras. Ben Franks teve carreira vencedora com 47 jogos pelos All Blacks e 2 títulos mundiais. Franks atuava no momento no Northampton Saints (Premiership inglesa).

E Sergio Parisse?

O capitão italiano era outro cotado a se aposentar agora, mas Parisse está próximo de renovar contrato com o Toulon por mais uma temporada e ainda quer um jogo de despedida pela Itália, mesmo aos 36 anos.