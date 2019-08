ARTIGO COM VÍDEO – Neste sábado, o Cazaquistão manteve vivas suas chances de chegar pela sétima vez à Copa do Mundo Feminina de Rugby XV. As cazaques superaram a desvantagem do primeiro jogo e derrotaram a China no segundo encontro entre as duas seleções pela repescagem para a primeira divisão asiática de 2020. Placar de 15 x 00 para que permitirá ao Cazaquistão enfrentam no próximo ano Japão e Hong Kong valendo a vaga direta da Ásia na Copa do Mundo de 2021.

Os dois duelos entre cazaques e chinesas foram na cidade chinesa de Jiujiang, com o primeiro duelo tendo acabado em vitória chinesa por 13 x 08. No segundo jogo marcaram os tries decisivos para as Nômades (como são chamadas as seleções cazaques) Askerova e Kamenkova.

O Cazaquistão é uma potência asiática do XV feminino, tendo jogado todos os Mundiais entre 1994 e 2014, ficando de fora pela primeira vez somente em 2017. Em 1991, no primeiro mundial da modalidade, a União Soviética (da qual o Cazaquistão fazia parte) esteve presente.

Campeonato Africano chegando

Entre os dias 9 e 17 de agosto deste ano pela primeira vez o Campeonato Africano de XV Feminino terá 4 participantes, sendo disputado pela primeira vez desde 2013. Jogarão em Joanesburgo, na África do Sul, a seleção da casa, Quênia, Uganda e a debutante na modalidade Madagascar. A campeã se garantirá na Copa do Mundo de 2021 e a vice enfrentará o campeão do inédito Sul-Americano de 2020 em qualificatório para a Repescagem Mundial, que também será no ano que vem, envolvendo ainda um time europeu, um asiático e um da Oceania, na busca pela última vaga na Copa do Mundo.

As vagas para 2021

A Copa do Mundo Feminina de 2021 será na Nova Zelândia e tem a seguinte distribuição de vagas: