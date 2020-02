No fim de fevereiro, o Ceará receberá um grande evento de sevens, que contará com a participação das seleções masculina e feminina da Guiana Francesa.

Trata-se do 1º Desafio Internacional de Sevens de Forteleza, a ser realizado no dia 27 de fevereiro, no Centro de Formação Olímpica.

O evento tem inscrições abertas até o dia 21 para clubes interessados (pelo WhatsApp: 85 8848-9581), com o torneio oferecendo premiação de medalhas e troféus.

Guiana Francesa?

A Guiana Francesa é território pertencente à França aqui na América do Sul, com 300 mil habitantes, aproximadamente. O território tem rugby e é filiação à Rugby Americas North (a federação da América do Norte e Caribe, por tradição da região das Guianas, que se alinham esportivamente com o Caribe em geral). A Guiana Francesa conta com 8 clubes, com campeonatos locais de XV e sevens, adultos e juvenis.

Clique aqui para a lista de convocados(as) da Guiana Francesa.