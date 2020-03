ARTIGO COM VÍDEOS – Foi uma vitória contundente para o grande favorito ao título da Superliga Americana de Rugby (SLAR). Jogando em Córdoba, os argentinos do Ceibos não tiveram quaisquer problemas para vencerem com bônus o Olimpia, do Paraguai, em jogo de 48 x 08 com casa cheia no Tala Rugby Club nessa sexta.



A partida era a primeira para os dois times na temporada inaugural da SLAR e os Ceibos dominaram o jogo do começo ao fim, com tries de Cubilla (12′), Daireaux (21′), no primeiro tempo, Oviedo (70′), Inchauspe (80′), além de um penal try (aos 79′) na segunda etapa. “La Pantera” Manuel Montero, argentino ex Pumas, marcou o único try do Olimpia (aos 32′). Foram ainda 5 penais chutados pelos argentinos, que foram cautelosos em parte do duelo, somando pontos sempre que possível. Já do lado paraguaio, nota para 2 cartões amarelos, que dificultaram a vida dos alvinegros.

O Ceibos fez sua parte, em um jogo que não foi brilhante, mas apresentou-se sólido do lado argentino. O time de Córdoba volta a campo no dia 14 fora de casa contra o Selknam, do Chile. Já o Olimpia recebe o Corinthians no dia 13, em jogo que marcará o debut do time brasileiro.



48 08

Ceibos (Argentina) 48 x 08 Olimpia (Paraguai), em Córdoba

Ceibos

Tries: Cubilla Daireaux, Oviedo, penal try e Inchauspe

Conversões: Albornoz (2) e Elías (1)

Penais: Elías (4) e Albornoz (1)

1- Federio Wegrzyn, 2- José Luis González, 3- Juan Pablo Zeiss, 4- Franco Molina, 5- Rodrigo Fernández Criado, 6- Lautaro Bávaro, 7- Santiago Ruiz, 8- Santiago Montagner, 9- Gonzalo García, 10- Martín Elías, 11- Facundo Cordero, 12- Lucas Mensa (c), 13- Tomás Cubilla, 14- Martín Cancelliere, 15- Juan Bautista Daireaux;

Suplentes: 16- Leonel Oviedo, 17- Rodrigo Martínez, 18- Francisco Minervino, 19- Santiago Portillo, 20- Conrado Roura, 21- Ignacio Inchauspe, 22- Tomás Albornoz, 23- Facundo Ferrario;

Olimpia

Try: Montero

Penal: Ledesma (1)

1-Liam Hendricks, 2- Axel Zapata, 3- Facundo Pomponio; 4- Federico Gutiérrez, 5- Brandon Valentyn; 6- Muharua Katjijeko, 7- Enzo Ocampo, 8- Nicolás Proto; 9- Facundo Munilla, 10- Máximo Ledesma; 11- Manuel Montero, 12- Gabriel Ascárate (c), 13- Santiago Resino, 14- Napolioni Vonowale Nalaga; 15- Grant Hermanus;

Suplentes: 16- Juan Ávila, 17- Facundo Maina, 18- Enroque Quinteros, 19- Mathew Matich, 20- Ariel Núñez, 21- Damian Stevens, 22- Sebastián Urbieta, 23- Renato Cardona;

Equipe País Pts J V E D 4+ 7- PP PC SP Ceibos Argentina 5 1 1 0 0 1 0 48 8 40 Selknam Chile 4 1 1 0 0 0 0 15 13 2 Peñarol Uruguai 1 1 0 0 1 0 1 13 15 -2 Corinthians Brasil 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Olimpia Paraguai 0 1 0 0 1 0 0 8 48 -40

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por 7 pontos ou menos de diferença = 1 pontos extra;



- 1º ao 4º colocado = Classificação às Semifinais;

- 5º colocado = Série amistosa contra os Cafeteros (Colômbia), equipe que entrará na liga em 2021