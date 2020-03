A Superliga Americana de Rugby (SLAR), a nova liga profissional sul-americana, teve sua largada nessa quarta com a surpreendente vitória do Selknam sobre o Peñarol e a liga seguirá nessa sexta, dia 6, com Córdoba, na Argentina, recebendo a batalha entre os argentinos do Ceibos e o Olimpia, do Paraguai, recheado de atletas estrangeiros.

O jogo colocará à prova se os Ceibos são mesmo os grandes favoritos ou se a SLAR terá outra surpresa. O Olimpia é forte, com nomes do calibre de Nalaga e Montero, mas o Ceibos tem como base atletas vencedores, como Lucas Mensa e Lautaro Bavaro, que ajudaram a conduzir a Argentina XV e o Jaguares XV a títulos em 2019.

Dia 06/03 – 21h00 – Ceibos (Argentina) x Olimpia (Paraguai), em Córdoba

*Horário de Brasília

¡ESTÁ LISTO EL XV PARA EL DEBUT!

▶️ Así sale Ceibos a recibir a @OlimpiaLions este viernes a las 21 hs en cancha de @TalaRugbyClub por la primera fecha de la @slarugby.

▶️ Estos son los 23 de Ignacio Fernández Lobbe y staff.

🔥🌺🏉❤️

▶️ TV ESPN 3 YouTube SLAR TV. #VamosCeibos pic.twitter.com/y5Q66dgvNu — Ceibos Rugby (@Ceibos_Rugby) March 5, 2020

Equipe País Pts J V E D 4+ 7- PP PC SP Selknam Chile 4 1 1 0 0 0 0 15 13 2 Peñarol Uruguai 1 1 0 0 1 0 1 13 15 -2 Corinthians Brasil 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Los Ceibos Argentina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Olimpia Paraguai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por 7 pontos ou menos de diferença = 1 pontos extra;



- 1º ao 4º colocado = Classificação às Semifinais;

- 5º colocado = Série amistosa contra os Cafeteros (Colômbia), equipe que entrará na liga em 2021