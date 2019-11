A segunda copa europeia, a Challenge Cup, teve início neste fim de semana com destaques para as vitórias dos ingleses do Leicester Tigers e dos franceses Bordeaux nos jogos mais destacados da rodada.

Pelo Grupo 3, o Bordeaux fez um jogaço com os ingleses do Wasps que acabou em 40 x 30 para o time francês, com 3 tries vencedores do Bordeaux nos 15 minutos finais. Enquanto isso, na mesma chave, o Agen, da França, caiu por 31 x 10 em casa contra os escoceses do Edinburgh, que prometem brigar pelo primeiro lugar.

Já no Grupo 5 o Leicester Tigers atropelou por 41 x 20 o bom time francês o Pau, em jogo de 4 tries para os ingleses, sendo 2 do ponta Jonah Holmes, dando vida ao gigante que anda ferido. Na mesma chave, os galeses do Cardiff Blues fizeram esperáveis 38 x 16 sobre os italianos do Calvisano.

No Grupo 1, o Worcester Warriors largou na frente atropelando os russos do Enisei por 57 x 14. O Enisei é da Sibéria, da cidade de Krasnoyarsk, mas está sendo obrigado a jogar no lado europeu de seu país, na cidade de Krasnodar. Enquanto isso, os galeses do Dragons conseguiram crucial vitória sobre os franceses do Castres, 31 x 17, com hat-trick (3 tries) do jovem oitavo Taine Basham.

No Grupo 2, o milionário Toulon começou bem vencendo embate francês fora de casa contra o Bayonne por 20 x 13, com direito a 2 tries do pilar Marcel van der Merwe, ao passo que os galeses do Scarlets triunfaram sobre os ingleses do London Irish por 20 x 16, mostrando que o grupo promete grande equilíbrio.

Por fim, o Grupo 4 teve o Brive vencendo duelo de franceses contra o Stade Français, na casa do oponente, por 27 x 11, em jogo que agravou a crise dos parisienses, que também são lanternas do Top 14 francês. Por sua vez, os ingleses do Bristol Bears atropelaram os italianos do Zebre por 59 x 21 e lideram.

Challenge Cup – Copa Desafio Europeu 2019-20 – 2ª copa europeia

Enisei 14 x 57 Worcester Warriors, em Krasnodar

Agen 10 x 31 Edinburgh, em Agen

Stade Français 11 x 27 Brive, em Paris

Bayonne 13 x 20 Toulon, em Bayonne

Calvisano 16 x 38 Cardiff Blues, em Calvisano

Dragons 31 x 17 Castres, em Newport

Leicester Tigers 41 x 20 Pau, em Leicester

Bristol Bears 59 x 21 Zebre, em Bristol

Scarlets 20 x 16 London Irish, em Llanelli

Bordeaux 40 x 30 Wasps, em Bordeaux

Clube Pais Cidade Jogos Pontos Grupo 1 Worcester Warriors Inglaterra Worcester 1 5 Dragons Gales Newport 1 5 Castres França Castres 1 0 Enisei Rússia Krasnoyarsk 1 0 Grupo 2 Toulon França Toulon 1 5 Scarlets Gales Llanelli 1 4 London Irish Inglaterra Reading / Londres 1 1 Bayonne França Bayonne 1 1 Grupo 3 Edinburgh Escócia Edimburgo 1 5 Bordeaux-Bègles França Bordeaux 1 5 Wasps Inglaterra Coventry 1 0 Agen França Agen 1 0 Grupo 4 Bristol Bears Inglaterra Bristol 1 5 Brive França Brive-la-Gaillarde 1 4 Stade Français França Paris 1 0 Zebre Itália Parma 1 0 Grupo 5 Cardiff Blues Gales Cardiff 1 5 Leicester Tigers Inglaterra Leicester 1 5 Pau França Pau 1 0 Calvisano Itália Calvisano 1 0

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;



- O 1º colocado de cada grupo e os 3 melhores 2ºs colocados se classificam às quartas de final.