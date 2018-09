Sábado dia 15 de setembro de 2018 entra para a história de nosso esporte. Charrua foi a São Paulo para disputar vaga nas quartas de final do Super16 contra um dos mais tradicionais clubes de rugby do Brasil. A partida era a repescagem entre o segundo colocado do Grupo C (SPAC) e o terceiro colocado do Grupo D (Charrua). O confronto definiu o adversário do primeiro colocado do Grupo D, o Farrapos (equipe que o Charrua enfrentará um total de 6 vezes em 2018).

O clube mais antigo de Porto Alegre e do Rio Grande do Sul veio para apenas o segundo (isso mesmo!) confronto entre as equipes em toda a história. Nos 17 anos de existência do Charrua, este foi o segundo confronto entre as equipes. O primeiro foi em 2004 pela extinta Copa do Brasil daquele ano, em Porto Alegre e terminou com a vitória do SPAC por 102 a 3.

Nesta segunda partida, Charrua enfrentou o centenário clube paulistano e venceu. Por pouco, mas venceu e fez história. O placar apertado de 15 a 13 para os gaúchos refletiu o que foi o jogo. Um jogo duro concentrado entre as duas linhas de 22m, com poucas jogadas de possibilidades de tries. Tanto que o primeiro tempo terminou apenas com dois tries, um para cada lado, com os gaúchos marcando antes com try do hooke Henrique “Cara Novo” Pedroso e com os paulistas dando o troco com o também hooker Bombi. SPAC 7 x 5 Charrua.

A segunda etapa começou e logo começou a chuva. O jogo poderia ter esfriado, mas não foi o que ocorreu. Num primeiro momento as equipes tiveram problemas com a umidade, já que a bola passou a escorregar muito nas mãos dos jogadores, mas a partida ganhou em habilidade e disputa logo depois. E, neste momento, os chutadores e aberturas das duas equipes foram fundamentais. Raj Spago pelo SPAC e Léo Rosa pelo Charrua protagonizaram boas jogadas para suas equipes e ótimos chutes de penais que ocorriam a todo tempo na segunda etapa.

O placar final foi 15 x 13 para o Charrua que chega às quartas de final e vai enfrentar o Farrapos a partir do próximo sábado.

É a primeira vez que teremos duas equipes gaúchas nas quartas do campeonato máximo brasileiro e, certamente um das semifinais será do Rio Grande do Sul.

Super 16 – Repescagem para as Quartas de Final

Dia 15/09/2018 às 15h30 – SPAC 13 x 15 Charrua

Árbitro: Xavier Vouga

Local: SPAC – São Paulo, SP

Escrito por: Luís Kolle