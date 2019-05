A equipe do Charrua conquistou o 1º lugar na 2ª Etapa do Circuito Gaúcho de Rugby Sevens Feminino de 2019, que foi realizado no último domingo, dia 26, em Pelotas, com mando de campo do Antiqua/UFPEL. Terminando mais uma etapa de forma invicta, as porto-alegrenses seguem na liderança da classificação geral, seguidas pelo San Diego em segundo, Antiqua/UFPEL em terceiro e o Predadores na última colocação.

Assim como na primeira etapa, a equipe do Charrua fez valer a experiência e a qualidade de seu grupo para conquistar mais uma vez a ponta da tabela, dando sequência à sua invencibilidade na competição estadual. O San Diego se manteve na vice-liderança, perdendo apenas para o líder Charrua na etapa. O Antiqua/UFPEL, que atuou em seus domínios, finalizou a 2ª Etapa com uma vitória e duas derrotas, permanecendo na 3ª colocação na classificação geral. Por fim, o Predadores terminou a etapa sem vitórias, se mantendo na 4ª posição.

A próxima etapa do Circuito Gaúcho está previsto para o dia 30 de junho, na Sociedade Hípica Porto-Alegrense, casa do Charrua Rugby Clube.

Próximas etapas:

3ª Etapa (30 de Junho): Charrua RC (Porto Alegre)

4ª Etapa (28 de Julho): Predadores RC (Guaíba)

5ª Etapa (25 de Agosto): Antiqua RC (Pelotas)

Melhores pontuadoras – Geral:

1ª Amanda Catusso (San Diego): 40

2º Valquiria Estivalet (Charrua): 37

3º Bárbara Leal (Charrua): 32

Resultados

Antiqua/Ufpel 00 x 22 San Diego

Predadoras 00 x 29 Charrua

Antiqua/Ufpel 07 x 17 Charrua

San Diego 29 x 07 Predadoras

Antiqua/Ufpel 20 x 07 Predadoras

Charrua 43 x 07 San Diego