Tempo de leitura: 2 minutos

O World Rugby confirmou que a temporada 2020-21 do Circuito Mundial de Sevens (World Rugby Sevens Series), tanto a masculina como a feminina, foi novamente adiado.

A temporada deveria ter início em dezembro, mas já havia sido postergada para janeiro, com os cancelamentos das etapas de Dubai (Emirados Árabes) e Cidade do Cabo (África do Sul). Agora, as etapas de Sydney (Austrália) e Hamilton (Nova Zelândia), que ocorreriam entre janeiro, foram igualmente canceladas.

Los Angeles (EUA) e Vancouver (Canadá), que deveriam ocorrer em março, não tiveram suas situação mencionadas no comunicado oficial do World Rugby, que confirmou que agora trabalha para dar o pontapé inicial na curta temporada em abril com a etapa de Hong Kong. As federações dos Estados Unidos e do Canadá confirmaram que estudam com as autoridades locais datas para que suas etapas seja realizadas após abril, evitando cancelamentos.

- Continua depois da publicidade -

Investimentos nas seleções que irão aos Jogos Olímpicos

Com poucas etapas do Circuito Mundial ocorrendo antes dos Jogos Olímpicos, o World Rugby anunciou investimento de 2,5 milhões de dólares (13,5 milhões de reais aproximadamente) na preparação das seleções nacionais já classificadas aos Jogos Olímpicos. O torneio feminino já conta com 10 de seus 12 participantes e o masculino com 11 dos 12. As demais vagas ainda precisam ser definidas por meio do Pré Olímpico mundial, com data ainda pendente.

Já estão nos Jogos Olímpicos:

Feminino – Brasil, Japão, China, Nova Zelândia, Austrália, Fiji, Quênia, Estados Unidos, Canadá e Grã-Bretanha;

Masculino – Japão, Nova Zelândia, Austrália, Fiji, África do Sul, Quênia, Argentina, Estados Unidos, Canadá, Grã-Bretanha e Coreia do Sul;