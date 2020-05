A liga francesa ainda não anunciou como encerrará sua temporada 2019-20 – se haverá partidas finais ou encerrará a temporada já. Por conta das atuais medidas do governo da França para conter a pandemia, a segunda opção vem sendo especulada como a mais provável, porém os clubes do Top 14 estão preocupados com a questão da classificação à próxima Heineken Champions Cup, a Copa Europeia.

O Top 14 tem direito a 6 vagas na competição, mas com a briga pelas vagas absolutamente em aberto no momento da paralisação da competição – e com o poderoso Toulouse de fora dos 6 primeiros lugares – o desejo da liga francesa é de que o país passe a contar com 8 vagas na próxima edição da competição.

Entretanto, os ingleses e o bloco do PRO14 (formado por irlandeses, escoceses, galeses e italianos) se opõem a aumentar o número de participantes. A resposta dada pelos clubes franceses nesta semana foi um ultimato: se a Champions Cup não tiver 8 clubes franceses em 2020-21, o país boicotará a competição. O Top 14 é a liga mais rica da Europa, o que debilitaria o torneio continental.

Caso o Top 14 encerre como está a temporada 2019-20 e consiga 8 vagas, os classificados franceses à Heineken Champions Cup 2020-21 seriam: Bordeaux, Lyon, Racing, Toulon, La Rochelle, Clermont, Toulouse e Montpellier.

Classificação do Top 14 no momento da pausa

Clube Cidade Jogos Pontos Bordeaux-Bègles Bordeaux 17 61 Lyon Lyon 17 53 Racing Paris 17 46 Toulon Toulon 17 45 La Rochelle La Rochelle 17 42 Clermont Clermont-Ferrand 17 41 Toulouse Toulouse 17 40 Montpellier Montpellier 17 37 Bayonne Bayonne 17 33 Castres Castres 17 33 Brive Brive-la-Gaillarde 17 33 Pau Pau 17 28 Agen Agen 17 26 Stade Français Paris 17 25

- Vitória com 3 ou mais tries de diferença = 5 pontos;

- Vitória com menos de 3 tries de diferença = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota por 5 pontos ou menos pontos = 1 ponto;

- Derrota por mais 6 pontos ou mais = 0 pontos;



- 1º e 2º lugares = classificação direta às Semifinais e à Champions Cup;

- 3º ao 6º lugares = classificação à Repescagem para as Semifinais e à Champions Cup;

- 13º lugar = Repescagem contra o Rebaixamento

- 14º lugar = Rebaixamento direto