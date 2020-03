Nesse próximo sábado, dia 7, Colômbia e Brasil viverão um momento histórico. A cidade colombiana de Medellín receberá o primeiro jogo de XV feminino válido pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo na história da América do Sul.

O jogo será único, sem volta, com o vencedor se garantindo para encarar o Quênia, em qualificatório para a Repescagem Mundial. Isto é, a Repescagem Mundial, que valerá uma vaga na Copa do Mundo de 2021, contará com um representante da Europa, um da Oceania, um da Ásia e o vencedor do duelo entre o Quênia e o campeão sul-americano.

As Tucanas colombianas derrotaram o Brasil em amistoso inédito no ano passado (28 x 17) e daquela equipe seguiram no elenco 18 atletas.

As 33 convocadas para o elenco colombiano pela comissão técnica de Raúl Vesga e Lissete Martínez são:

Catalina Suárez, Natalia Barajas, Ángela Lozano, Ana González, Carolina Naranjo, Laura Álvarez, Katherine Vallejo, Angie Asprilla, Maribel Mestra, Nicole Acevedo, Camila Cardona, Alejandra Bettancourt, Gloribeth Campos, Yina Quintero, Valentina Tapias, Laura Mejía, Daniela Álzate, Isabel Romero, Sharon Acevedo, María Castrillón, María Arzuaga, Leidy Soto, Leidy García, Annagith Vargas, Yuriza Martínez, Diana Meza, Andrea Morón, Natalia Frinta, Yamileth Ramírez, Catalina Arango, Maira Martínez, Juliana Espinosa, Marcela Osorio.