ARTIGO COM VÍDEO – Foi um jogo aberto, envolvente, para mostrar habilidades. Em Denver, o time da Major League Rugby local, o Glendale Raptors, enfrentou no sábado o combinado das Américas, o Américas XV, formado por atletas de Canadá, Uruguai, Chile e Brasil que buscam um lugar na liga americana. Foi o encerramento das atividades do “combine”, o camp que permitiu a atletas internacionais serem avaliados pela MLR, esperando por um contrato na liga.

A temporada da MLR se encerrou em julho e os vice campeões Raptors, retomando as atividades, acabaram vendo o Américas XV brilhar voando baixo rumo ao in-goal, em um jogo de placar elástico: 59 x 31 para o combinado. Foram 8 tries a 4 a favor do Américas XV.

Arthur Bergo cravou try brasileiro no primeiro tempo para o Américas XV, o terceira da equipe (abrindo o 19 x 12 do primeiro tempo), rompendo a linha de defesa adversária, enquanto Daniel Sancery foi destaque marcando o seu try no segundo tempo, em arrancada pela ponta, quebrando tackle. Josh Reeves chutou as conversões no primeiro tempo, incluindo um certeiro de alta dificuldade, após try cuja assistência foi de Moisés Duque. Felipe Sancery, Lucas Abud, Arthur Bergo, Cleber “Gelado” Dias e Murilo “Nelson” Rebolo também atuaram pelo combinado.

Agora é esperar os anúncios para saber qual dos brasileiros conquistarão contratos na MLR.

Rugby na Europa também

Ainda rolou rugby de seleções na Europa no sábado, com 5 partidas válidas pelas divisões inferiores da Rugby Europe.

Pela 3ª divisão da entidade, a Rugby Europe Conference 1 (uma divisão abaixo do Trophy, o “Six Nations C”), Croácia e Malta venceram e acirraram a disputam pela liderança do Grupo Sul. Malta atropelou a Bósnia por 41 x 07, ao passo que a Croácia venceu no aperto Israel por 19 x 16.

Já na divisão abaixo, a Conference 2, Letônia e Dinamarca venceram no Grupo Norte, passando por Áustria (26 x 20) e Noruega (42 x 14), respectivamente, ao passo que no Grupo Sul a Eslovênia derrotou fora de casa a Bulgária por 25 x 13.

Rugby Europe Conference 1 – 3ª divisão da Rugby Europe 2018-19

Grupo Sul

Croácia 19 x 16 Israel, em Zagreb

Malta 41 x 07 Bósnia, em Paola

Seleção Jogos Pontos Croácia 3 14 Malta 2 9 Israel 2 2 Chipre 1 0 Bósnia-Herzegóvina 2 0

- Vitória com 3 ou mais tries de diferença = 5 pontos;

- Vitória com menos de 3 tries de diferença = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota por 5 pontos ou menos pontos = 1 ponto



- Campeão do Grupo Sul enfrentará o campeão do Grupo Norte valendo a promoção ao Trophy (2ª divisão);

- Último colocado será rebaixado à Conference 2 (4ª divisão);

Rugby Europe Conference 2 – 3ª divisão da Rugby Europe 2018-19

Grupo Norte



Dinamarca 42 x 10 Noruega, em Odense

Áustria 20 x 26 Letônia, em Viena

Seleção Jogos Pontos Letõnia 2 8 Dinamarca 2 6 Finlândia 2 4 Noruega 2 4 Áustria 2 2

Grupo Sul

Bulgária 13 x 25 Eslovênia, em Sofia

Seleção Jogos Pontos Eslovênia 2 9 Bulgária 2 4 Eslováquia 0 0 Sérvia 1 0 Andorra 1 0

- Vitória com 3 ou mais tries de diferença = 5 pontos;

- Vitória com menos de 3 tries de diferença = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota por 5 pontos ou menos pontos = 1 ponto



- Campeão será promovido à Conference 1 (3ª divisão);

- O pior último colocado entre os grupos Norte e Sul será rebaixado para a Development Cup (5ª divisão).