Estão à venda! Brasil e Maori All Blacks – a seleção maori de desenvolvimento da Nova Zelândia – farão um jogo histórico em São Paulo, no estádio do Morumbi, no dia 10 de novembro, às 19h00, e você tem que estar dentro desse evento marcante.

Os ingressos já estão sendo vendidos. Então clique aqui e compre logo o seu. Os ingressos custam R$ 40 (arquibancada), R$ 60 (cadeira térrea) e R$ 80 (cadeira superior).

Mais que um jogo

Outros eventos ainda são aguardados para a semana do jogo. Na segunda-feira (5/11) haverá uma coletiva de imprensa e sessão de autógrafos e na terça (6/11) será organizado um treino aberto para crianças, treinadores, jogadores.