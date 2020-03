Confederação Brasileira de Rugby suspende atividades do NAR

Devido às medidas de prevenção contra o coronavírus (COVID-19), a Confederação Brasileira de Rugby informa que as atividades de Rugby do NAR – Núcleo de Alto Rendimento, onde treinam os atletas das Seleções Brasileiras acompanhadas de suas equipes técnicas, serão suspensas a partir de segunda-feira, 16 de março, por período a ser definido.

Para as competições sob responsabilidade direta da CBRu (Campeonato Brasileiro Masculino de Rugby XV e Super Sevens Feminino) bem como para a equipe do Corinthians Rugby, a Confederação agirá conforme as instruções e determinações da World Rugby, Sudamérica Rugby, SLAR, Governo Federal e órgão locais (Governos Estaduais e Municipais), priorizando as medidas mais restritivas e seguras para todos. Assim que forem definidas, tais medidas serão comunicadas.

- Continua depois da publicidade -

A CBRu respeitará a autonomia das Federações Estaduais nas suas decisões acerca de seus campeonatos e eventos.