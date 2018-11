A Major League Rugby – a liga profissional norte-americana – terá mesmo 9 times em 2019. Hoje a liga anunciou sua primeira expansão para o Canadá, com a confirmação da entrada do Toronto Arrows (com o atual Ontario Arrows sendo rebatizado com o nome da cidade).

Com isso, participarão de 2019 Seattle Sunwolves, San Diego Legion, Utah Warriors, Glendale Raptors, Austin Elite, Houston Saber Cats, New Orleans Gold e os novatos United New York e Toronto Arrows. A tabela será anunciada nos próximos dias.

Para 2020, a novidade é a adição de uma equipe em Washington, a ser ainda batizada. O time da capital dos Estados Unidos se juntará a Atlanta e Boston como os novos times, totalizando 12 equipes na temporada 2020.

O time de Boston teve já seu nome anunciado: New England Free Jacks.