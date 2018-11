O sonho de 24 times na Copa do Mundo de Rugby ficará talvez para 2027. Nesta sexta-feira a organização da Copa do Mundo de Rugby de 2023, que será na França, revelou sua nova identidade visual e confirmou que o torneio contará com 20 times, encerrando as especulações sobre uma expansão.

O Mundial de 2023 contará com 9 sedes na França e será a 10ª edição da história, no ano que se celebrará 200 anos da lenda de William Webb Ellis.