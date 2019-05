ARTIGO COM VÍDEOS – O rugby de seleções também esteve agitado na Ásia e na Europa neste fim de semana.

Na Coreia do Sul foi dada a largada para o Asia Rugby Championship Top 3, a primeira divisão asiática. Na partida de abertura, os coreanos venceram bem a Malásia por 52 x 14, com 8 tries a 1 indiscutíveis. Hong Kong é a seleção que completa o torneio, que não conta mais com a participação do Japão.

Enquanto isso, na Tailândia, foi disputada ao longo da semana a 3ª divisão asiática, com 4 seleções jogando semifinais na quarta-feira e finais no sábado. Nas semis, os Emirados Árabe não tomaram conhecimento da ilha de Guam e venceram por 82 x 07, ao passo que a Tailândia fez valer o mando de jogo e derrotou o outrora forte Cazaquistão por 38 x 20. Na disputa de 3º lugar, os Nômades do Cazaquistão se reergueram, mas com muito sofrimento, vencendo por apenas 17 x 08 Guam no jogo contra o rebaixamento. Já na final não teve história, com os Emirados colocando nada menos que 50 x 12 sobre os tailandeses, garantindo o título e a promoção.

📽️HIGHLIGHTS as 🇹🇭@Thailandrugby beat 🇰🇿@kazakhstanrugby 38-20 to set up an ARC Division II final against @uaerugby on Saturday pic.twitter.com/IN1uUaWwZD

— Asia Rugby (@asiarugby) 16 de maio de 2019

Ucrânia Suécia

Na Europa, a Conference 1 teve a decisão do título do Grupo Norte. A Ucrânia recebeu a Suécia e venceu o jogo decisivo por 23 x 14, garantindo vaga para encarar Malta na decisão do título e da promoção ao Rugby Europe Trophy (o “Six Nations C”).

Já na Conference 2, a Eslovênia conquistou o título do Grupo Sul e a promoção direta à Conference 1 ao derrotou a Eslováquia por acachapantes 91 x 05. E no outro jogo da divisão, Andorra venceu bem a Sérvia por 33 x 00.

Asia Rugby Championship – Top 3 – 1ª divisão da Ásia

Coreia do Sul 52 x 14 Malásia, em Incheon

Seleção Jogos Pontos Coreia do Sul 1 5 Hong Kong 0 0 Malásia 1 0

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 3 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;

Asia Rugby Championship – Division II – 3ª divisão da Ásia – em Hua Hin, Tailândia

Semifinais – dia 15/05

Emirados Árabes Unidos 82 x 07 Guam

Tailândia 38 x 20 Cazaquistão

Finais – dia 18/05

Cazaquistão 17 x 08 Guam – 3º lugar

Tailândia 12 x 50 Emirados Árabes Unidos – FINAL

Rugby Europe Conference 1 – 3ª divisão da Rugby Europe / 4ª divisão da Europa

Grupo Norte

Ucrânia 23 x 14 Suécia, em Odessa

Seleção Jogos Pontos Ucrânia 4 14 Suécia 4 13 Luxemburgo 4 9 Hungria 4 6 Moldávia 3 4

Rugby Europe Conference 2 – 4ª divisão da Rugby Europe / 5ª divisão da Europa

Grupo Sul

Eslovênia 91 x 05 Eslováquia, em Ljubljana

Andorra 33 x 00 Sérvia, em Andorra

Seleção Jogos Pontos Eslovênia 4 14 Sérvia 4 9 Andorra 4 9 Bulgária 3 8 Eslováquia 3 0

- Vitória com 3 ou mais tries de diferença = 5 pontos;

- Vitória com menos de 3 tries de diferença = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota por 5 pontos ou menos pontos = 1 ponto



- Campeão será promovido à Conference 1 (3ª divisão);

- O pior último colocado entre os grupos Norte e Sul será rebaixado para a Development Cup (5ª divisão).