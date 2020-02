Finalmente o Sport Club Corinthians Paulista anunciou oficialmente sua nova equipe de rugby. Como explicado no último programa Mesa Oval, a operação e financiamento da equipe que jogará a Superliga sul-americana (SLAR), a nova liga profissional da América do Sul, não caberá ao clube, com a Confederação Brasileira de Rugby assumindo tais obrigações. O Corinthians emprestará a sua marca.

Além do anúncio oficial do clube, foram lançadas as redes sociais oficiais da equipe de rugby.



Fernando Portugal, treinador da franquia brasileira, falou sobre a competição organizada pela SLAR. ”Há 5 anos, o sistema de Alto Rendimento do rugby brasileiro forma excelentes jogadores com nível e ambição de demonstrar seus talentos e competitividade. A SLAR chega num momento muito importante e possibilitará que a região não somente mantenha seus principais talentos esportivos e técnicos, mas também os mantenham competindo em alto nível”.

…Atrasamos pra entrar nas redes sociais por conta do estagiário… Pedimos para ele postar fazendo SUSPENSE com o lançamento, ele entendeu SUSPENDE o lançamento. 🤦🏽‍♂️ Já resolvemos, mandamos ele de volta pro país vizinho e assumimos aqui!

TMJ! 👊🏽 — Corinthians Rugby Oficial (@CorinthiansSLAR) February 12, 2020

O Corinthians fará sua estreia na SLAR no dia 13 de março contra o Olimpia, no Paraguai. Ainda não foi confirmado qual será a casa do time brasileiro, mas as cidades de Santo André e São José dos Campos são as possibilidades sendo hoje trabalhadas. Em breve haverá anúncio de quais atletas estarão na equipe, mas trata-se, na prática, do elenco dos Tupis (a seleção brasileira).

Esta não é a primeira vez que o Corinthians tem rugby. No rugby amador, o Corinthians teve seu time entre 2014 e 2017, chegando ao Paulista Série B.