Quarta rodada na Nova Zelândia para o Super Rugby Aotearoa! Nesse fim de semana, dois clássicos regionais garantem ação na tela da ESPN. Primeiro, no sábado, tem o clássico da Ilha do Sul entre Highlanders e Crusaders e no domingo o dérbi da Ilha do Norte opõe Chiefs e Hurricanes.

Invictos até aqui, os Crusaders precisam de uma vitória bonificada para assumirem a liderança isolada, ultrapassando os Blues, que folgam na rodada. Porém, o jogo é na casa dos Highlanders, Dunedin, com os ‘Landers tendo feito jogo parelho em derrota para os Blues no sábado passado. Os dois rivais já duelaram neste ano, na casa dos Crusaders, que venceram bem por 33 x 13 em fevereiro.

Para o duelo, os Crusaders rodaram o elenco, com 5 trocas, tendo Mitch Drummond de camisa 9 e David Havili com a 15. Reece descansará, começando no banco, assim como Bridge. Já os Highlanders fizeram igualmente 5 mudanças, com primeira linha toda nova por conta de lesões. Aaron Smith segue liderança o time do extremo sul.

Quem vencerá sábado no Super Rugby Aotearoa🇳🇿? — Portal do Rugby (@portaldorugby) July 2, 2020



Chiefs e Hurricanes ainda não venceram no Super Rugby Aotearoa e o jogo é de vida ou morte para os dois, que precisam de todo modo vencer para terem ainda alguma esperança de titulo. Os Chiefs jogam em casa, mas em março os dois times duelaram em Hamilton e a vitória foi dos Hurricanes por 27 x 24. Os Chiefs mostraram melhor rugby até o momento, com Damian McKenzie, Aaron Cruden e Sam Cane liderando a equipe, sempre líder em posse de bola e território, mas que não consegue criar. Os Hurricanes, por outro lado, têm nomes que sabem achar espaços, como TJ Perenara e Laumape. Portanto, desafio em aberto.

- Continua depois da publicidade -

Quem vencerá domingo no Super Rugby Aotearoa🇳🇿? — Portal do Rugby (@portaldorugby) July 2, 2020





Definidos os treinadores de Ilha do Norte contra Ilha do Sul

Além do Super Rugby Aotearoa, os neozelandeses estão na expectativa para o duelo entre as seleções da Ilha do Norte e da Ilha do Sul em agosto, resgatando uma tradição do país. Nesta semana foram anunciados os treinadores das duas seleções. O Norte será comandado por John Plumtree (treinador dos Hurricanes até 2019) e Scott McLeod, ambos assistentes de Ian Foster nos All Blacks, ao passo que o Sul será dirigido por Brad Mooar, que acaba de ser contratado também como assistente dos All Blacks, após deixar agora no meio do ano o Scarlets, de Gales (PRO14). Até 2019, Mooar foi assistente de Scott Robertson nos Crusaders.

*Horários de Brasília

Dia 04/07 – 04h00 – Highlanders x Crusaders, em Dunedin – ESPN2 e Watch ESPN AO VIVO

Árbitro: Mike Fraser





Dia 05/07 – 00h30 – Chiefs x Hurricanes, em Hamilton – ESPN2 e Watch ESPN AO VIVO

Árbitro: Ben O’Keeffe

Equipe Cidade Jogos Pontos Blues Auckland 3 12 Crusaders Christchurch 2 9 Highlanders Dunedin 2 5 Chiefs Hamilton 3 2 Hurricanes Wellington 2 0

- Vitória = 4 pontos;

– Empate = 2 pontos;

– Derrota = 0 pontos;

– Vencer marcando 3 ou mais tries que o oponente = 1 ponto extra;

– Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;