ARTIGO COM VÍDEO – Os Crusaders assumiram isoladamente a liderança do Super Rugby Aotearoa (o Super Rugby da Nova Zelândia) ao vencerem fora de casa os Highlanders no clássico da Ilha do Sul. Incontestáveis 40 x 20 em um jogo dinâmico, aberto até o fim, mas que teve final avassalador dos atuais campeões.



O início do embate favoreceu os Crusaders, que abriram 8 x 0 em questão de 10 minutos com penal chutado por Mo’unga e try de Will Jordan, em troca rápida de passes de um lado ao outro das 22. Os Highlanders responderam com try de Frizell, atropelando na potência, e viraram o marcador aos 25′ com try de Punivai, após grande condução de Aaron Smith criando espaços desde o lateral, premiando os donos da casa por um primeiro tempo de posse de bola superior e controle territorial.

O segundo tempo, no entanto, foi perfeito dos Crusaders. A virada feio aos 48′ com Christie marcando após grande jogada de Havili. Mitch Hunt chegou a deixar os ‘Landers a 1 ponto, em 20 x 21, com penal. Mo’unga ainda negou a virada ao time da casa com tackle salvador aos 53’. E, aos 60′ veio o try crucial do jogo, com Sevu Reece finalizando na ponta para os Crusaders.

O try foi duro golpe contra os ‘Landers, que viram os ‘Saders terem o controle na reta final, marcando o try decisivo aos 77′ de novo com Christie, após trabalho de 16 fases dos visitantes no campo ofensivo.

O jogo foi fechado com try de ouro de contra ataque aos 78’, com Will Jordan produzindo pintura com direito a chapéu e longa corrida, garantindo o ponto bônus para os Crusaders. 40 x 20.

Na próxima rodada, os Crusaders receberão os Blues, no dia 11, ao passo que os Highlanders visitarão os Hurricanes.

20 40

Highlanders 20 x 40 Crusaders, em Dunedin

Árbitro: Mike Fraser

Highlanders

Tries: Frizell e Punivai

Conversões: Hunt (2)

Penais: Hunt (2)

15 Michael Collins, 14 Ngatungane Punivai, 13 Rob Thompson, 12 Patelesio Tomkinson, 11 Jona Nareki, 10 Mitch Hunt, 9 Aaron Smith (cc), 8 Marino Mikaele Tu’u, 7 Dillon Hunt, 6 Shannon Frizell, 5 Josh Dickson, 4 Paripari Parkinson, 3 Jeff Thwaites, 2 Liam Coltman, 1 Daniel Lienert-Brown;

Suplentes: 16 Ash Dixon(cc), 17 Ayden Johnstone, 18 Siate Tokolahi, 19 Jack Whetton, 20 Teariki Ben-Nicholas, 21 Kayne Hammington, 22 Bryn Gatland, 23 Vilimoni Koroi;

Crusaders

Tries: Jordan (2), Christie (2) e Reece

Conversões: Mo’unga (3)

Penais: Mo’unga (3)

15 David Havili, 14 Will Jordan, 13 Braydon Ennor, 12 Jack Goodhue, 11 Leicester Faingaanuku, 10 Richie Mo’unga, 9 Mitchell Drummond, 8 Whetu Douglas, 7 Tom Christie, 6 Ethan Blackadder, 5 Mitchell Dunshea, 4 Samuel Whitelock, 3 Michael Alaalatoa, 2 Codie Taylor (c), 1 Joe Moody;

Suplentes: 16 Andrew Makalio, 17 George Bower, 18 Oliver Jager, 19 Quinten Strange, 20 Sione Havili, 21 Ereatara Enari, 22 Fetuli Paea, 23 Sevu Reece

Equipe Cidade Jogos Pontos Crusaders Christchurch 3 14 Blues Auckland 3 12 Highlanders Dunedin 3 5 Chiefs Hamilton 3 2 Hurricanes Wellington 2 0

- Vitória = 4 pontos;

– Empate = 2 pontos;

– Derrota = 0 pontos;

– Vencer marcando 3 ou mais tries que o oponente = 1 ponto extra;

– Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;