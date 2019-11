Após o atentado de março deste ano contra a comunidade muçulmana de Christchurch, na Nova Zelândia, o time da cidade, o Crusaders, do Super Rugby, viveu um intenso debate sobre sua identidade. O nome Crusaders remete as Cruzadas, as guerras religiosas durante a Idade Média, entre cristão e muçulmanos.

A fim de se reafirmar como uma equipe cosmopolita, mas com raízes fortes na comunidade, os Crusaders decidiram manter o nome, por toda a história que tem a equipe e sua marca, mas retiraram símbolos religiosos do escudo, substituindo a imagem do cruzado (guerreiro medieval cristão) por um tohu, um símbolo maori representando o relevo da região (de montanhas e planícies).



Antigo brasão