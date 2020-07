ARTIGO COM VÍDEO – Invicto em casa desde 2016, o Crusaders provou mais uma vez ser o melhor time da Nova Zelândia e venceu de virada em Christchurch o Blues em jogo épico pela liderança do Super Rugby Aotearoa. O Blues mostrou porque voltou a ser grande e liderou o placar durante boa parte do jogo, mas o fim da partida foi impressionante do lado dos atuais campeões, que garantiram o 26 x 15, negando até o bônus defensivo para o time de Auckland. Desde 2004 os Blues não vencem fora de casa os Crusaders e o jejum segue.



Os Blues começaram o jogo impecáveis, com Sotutu quase conquistando o primeiro try aos 7′, em pick and go potente, sendo, no entanto, seguro em cima do in-goal. A pressão inicial dos azuis seguiu e, aos 10′, Otere Black desferiu longo passe para Telea marcar o primeiro try do jogo na ponta.

Os visitantes flertaram com try novamente aos 13′, em contra-ataque puxado por Telea. E quando os Crusaders tiveram a posse de bola os Blues provaram terem uma forte defesa e um breakdown dos melhores, com turnover magnífico de Papali’i aos 18′ negando grande momento aos ‘Saders. No entanto, os donos da casa conseguiram acumular posse de bola e território, arrancaram dois penais em sequência para encostarem no marcador em 6 x 7, e só não viraram porque os Blues de novo cresceram na defesa arrancando turnover crucial aos 38’.

O segundo tempo começou de novo forte do lado dos Blues, que ampliaram com penal de Black aos 46′, mas respondido na mesma moeda aos 48′ por Mo’unga. Black ainda lamentou perda de penal aos 51′ e, aos 53′, Plummer quase conseguiu o try para os Blues, falhando em apanhar bola que escapou para o in-goal após a disputa aérea. Na sequência, no entanto, o penal foi marcado e cobrado rapidamente por Akira Ioane, pegando os Crusaders desarrumados na defesa. Os Blues manejaram a bola rapidamente até Rieko Ioane achar o espaço para o segundo try, que coroava o momento dos azuis.

- Continua depois da publicidade -

No entanto, a conversão de Black foi bloqueada e o momento que parecia virar todo a favor dos Blues foi transformado em momento a favor dos Crusaders. Genialmente, Mo’unga bateu o chute de reinício para si mesmo, surpreendendo os Blues, que viram verdadeira blitz dos Crusaders se seguir. O time da casa foi premiado ao impor uma velocidade ainda maior ao jogo e, aos 60′, Mo’unga achou Bridge na ponta, com o ponta disparando e triangulando com Drummond, que fez o try da virada. 16 x 15.

Os Blues simplesmente não se recuperaram do golpe do try da virada e os Crusaders cresceram, dominando o território para, aos 75′, darem o golpe fatal, com try de Will Jordan, premiando os donos da casa por anularem a reação dos Blues na reta final do jogo. Final impressionante dos rubronegros, que asseguraram o 26 x 15 e a liderança isolada da competição.

Os Crusaders folgarão na próxima rodada, recompensados com a invencibilidade, ao passo que os Blues receberão os Chiefs e não poderão perder novamente.

26 15

Crusaders 26 x 15 Blues, em Christchurch

Árbitro: Paul Williams

Crusaders

Tries: Drummond e Jordan

Conversões: Mo’unga (2)

Penais: Mo’unga (4)

15 David Havili, 14 Sevu Reece, 13 Braydon Ennor, 12 Jack Goodhue, 11 George Bridge, 10 Richie Mo’unga, 9 Bryn Hall, 8 Whetu Douglas, 7 Tom Christie, 6 Tom Sanders, 5 Mitchell Dunshea, 4 Samuel Whitelock, 3 Michael Alaalatoa, 2 Codie Taylor (c), 1 Joe Moody;

Suplentes: 16 Andrew Makalio, 17 George Bower, 18 Oliver Jager, 19 Quinten Strange, 20 Sione Havili, 21 Mitchell Drummond, 22 Fetuli Paea, 23 Will Jordan;

Blues

Tries: Telea e R Ioane

Conversões: Black (1)

Penal: Black (1)

15 Beauden Barrett, 14 Mark Telea, 13 Rieko Ioane, 12 Harry Plummer, 11 Caleb Clarke, 10 Otere Black, 9 Finlay Christie, 8 Hoskins Sotutu, 7 Dalton Papalii, 6 Akira Ioane, 5 Josh Goodhue, 4 Patrick Tuipulotu (c), 3 Ofa Tuungafasi, 2 James Parsons, 1 Alex Hodgman;

Suplentes: 16 Kurt Eklund, 17 Karl Tu’inukuafe, 18 Sione Mafileo, 19 Aaron Carroll, 20 Blake Gibson, 21 Jonathan Ruru, 22 TJ Faiane, 23 Matt Duffie;

Equipe Cidade Jogos Pontos Crusaders Christchurch 4 18 Blues Auckland 4 12 Highlanders Dunedin 3 5 Hurricanes Wellington 3 4 Chiefs Hamilton 4 3

- Vitória = 4 pontos;

– Empate = 2 pontos;

– Derrota = 0 pontos;

– Vencer marcando 3 ou mais tries que o oponente = 1 ponto extra;

– Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;