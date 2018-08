O Grupo C do Super 16 está todo definido na parte de cima da tabela após a 5ª rodada. O SPAC venceu o duelo direto com o Pé Vermelho por 42 x 12 e está na Repescagem para as Quartas de Final, aguardando o 3º colocado do Grupo D. Já o Curitiba segue 100% após derrotar por 91 x 00 o Templários, chegando a um resultado agregado (somando os 2 jogos) contra o clube de São Bernardo de 211 x 00.

A única definição que resta é saber quem ficará em último, Pé Vermelho ou Templários, para definir que permanecerá no Super 16 e quem jogará a Repescagem contra o Rebaixamento. O Pé Vermelho tem a vantagem e duelo com o Curitiba na rodada final, enquanto o Templários precisará superar o SPAC.

Curitiba imparável

- Continua depois da publicidade -

Dono da melhor campanha da primeira fase, o Curitiba não teve problemas para superar o Templários por 91 x 00. E o jogo teve imposição do começo ao fim pelos Touros. Só na primeira etapa, o Curitiba correu para 5 tries, com Cabelo, Rodolfo, Martin 2 vezes e Leozinho.

Enquanto o pack paulista mostrava sua força, o placar seguiu relativamente baixo. Mas, no segundo tempo, o aspecto físico prevaleceu, com o Curitiba cravando mais 8 tries, com Henrique, Marcelo, Elias, Henrique de novo, Rodolfo mais uma vez, Michael, Elias novamente e Bicudo. 91 x 00 para ninguém botar defeito.

SPAC supera Pé Vermelho e se classifica – Por Virgílio Neto

O SPAC venceu os paranaenses do Pé Vermelho por 42 a 12 em uma carrancuda tarde cinzenta de inverno no “Donovan & McIntyre Ground”, a sua sede de Santo Amaro, por 42 a 12, com parcial de 21 a 5 ao intervalo.

Nos primeiros 20 minutos, a equipe visitante não teve a posse de bola e os alvi-azuis construíram vantagem de 21 a 0 com três tries (Franklin (2) e Rafa Spago) convertidos. A partir de então o jogo ficou morno, e o Pé Vermelho começou a entrar na partida aos poucos. A equipe do Norte Pioneiro fez o seu try com Rogerinho, aos 33 minutos, depois de uma bela arrancada de 50m do oitavo Baiano.

As equipes voltaram pra a segunda parte mas o jogo não mudou muito. O SPAC manteve mais a posse de bola e o Pé Vermelho tinha poucas ações, jogando sobretudo em cima do erro dos paulistas. Os donos da casa conseguiram abrir vantagem na primeira metade do período derradeiro (Alemão e Edu Taschlinsky), mas novamente o jogo entrou em uma constante, com os londrinenses lance a lance colocando mais ações. Resultado: try do Pé Vermelho com Mazon.

No lance seguinte, na saída de bola, Felipinho Lima faz o seu try para o SPAC e dá números finais ao jogo: 42 a 12.

Resultados

Dia 25/08/2018 às 15h00 – SPAC 42 x 12 Pé Vermelho

Árbitro: Mariana Wyse

Local: SPAC – São Paulo, SP

Dia 25/08/2018 às 15h00 – Curitiba 91 x 00 Templários

Árbitro: Marcel Santos

Local: Paraná Esporte – Curitiba, PR