ARTIGO COM VÍDEO – O Curitiba protagonizou nesse sábado a maior virada de placar das quartas de final do Super 16, carimbando sua vaga para a semifinal para receber a Poli no próximo sábado. No primeiro duelo, o Desterro havia vencido em casa o Curitiba por diferença de 21 pontos, mas no Paraná os Touros provaram sua força e conquistaram uma acachapante vitória por 39 x 14 que assegurou um triunfo no agregado por 60 x 56 para os curitibanos. Para ficar na história do Clássico da Amizade.

Os Touros largaram o jogo com tudo fazendo 2 tries em questão de 7 minutos, que serviram para deixar o embate em aberto desde o início da partida. Ambos foram do jovem ponta paraguaio Marcelo Matiauda, que está voando no campeonato.

O Desterro não contava que veria sua vantagem ser pulverizada tão rapidamente, mas a reação veio, com Marcelo Arruda cruzando o in-goal aos 18′, recebendo belo offload de Arun. O Curitiba manteve a serenidade e, aos 32′, escalou novamente a vantagem com Thiago Evaristo interceptando passe descuidado para voar para o terceiro try dos Touros. E os rubroverdes sentiram o golpe, com o Curitiba impondo pressão antes do intervalo e chegando a 19 pontos de vantagem com Vitão cravando o quarto try após offload preciso de Cagu. 26 x 07.



Na segunda etapa, o Curitiba tratou de aproveitar sua primeira chance de penal para enfim atingir o objetivo dos 22 pontos de frente, com Martin sendo preciso. E, aos 54′, a vida do Desterro se complicou de vez com Dom mergulhando para o quinto try paranaense após a trama da linha. 36 x 07.

- Continua depois da publicidade -

O Desterro reagiu, como esperado, e Buda rompeu para o segundo try catarinense aos 61′, após a série de fases bem trabalhadas. Com isso, os visitantes estavam a um penal ou drop goal de retomarem a frente no agregado e o Curitiba foi cuidadoso. Aos 71′, Leo não desperdiçou chance de penal para abrir 4 pontos de frente, jogando a pressão sobre os visitantes, que precisavam de um try para avançarem.

Minutos finais pegados, mas os Touros prevaleceram, segurando o triunfo por 39 x 14. Jogão.



39 14

Curitiba 39 x 14 Desterro (agregado: Curitiba 60 x 56)

Árbitro: Murilo Bragotto

Local: Paraná Esporte – Curitiba, PR

Curitiba

Tries: Matiauda (2), Thiago Evaristo, Vitão e Dom

Conversões: Martin (4)

Penais: Martin (1) e Leo (1)

Desterro

Tries: Marcelo e Buda

Conversões: Ruan (2)