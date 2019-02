O árbitro é parte fundamental do rugby, sem ele não pode haver jogo. A qualidade da arbitragem também influencia no andamento da partida, na segurança dos jogadores e na diversão de todos. Pensando nisso a federação mineira, em parceria com a CBRu está administrando o curso nível 1 de arbitragem, com certificação World Rugby. O curso ocorrerá nos dias 23 e 24 de fevereiro na cidade de Lagoa Santa (grande BH) e o custo é de 165 reais, a inscrição pode ser feita pelo site.