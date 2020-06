Ele voltou! Aos 38 anos de idade, Dan Carter, abertura bicampeão do mundo com os All Blacks (2011 e 2015) e 3 vezes campeão do Super Rugby pelos Crusaders (2005, 2006 e 2008), retornará à Nova Zelândia.



Eleito 3 vezes o melhor jogador do mundo (2005, 2012 e 2015) e jogador com mais pontos na história do rugby de seleções, Carter estava até o ano passado atuando no rugby japonês e todos pensavam que esse seria o fim de sua carreira. Mas o mágico camisa 10 decidiu jogar mais uma vez o Super Rugby – e não mais por seu time original. Carter se somará a ninguém menos que Beauden Barrett no Blues, o time de Auckland, maior cidade da Nova Zelândia.

🤩 Investec Super Rugby Aotearoa…coming June 13. FULL STORY 👉🏽 https://t.co/WViL9jy1KE pic.twitter.com/V2Oga9K5ck — Super Rugby (@SuperRugbyNZ) May 11, 2020



O Blues viveu momentos muito ruins na última década, mas ainda é o segundo maior campeão do Super Rugby, com 3 títulos no currículo: 1996, 1997 (com Jonah Lomu brilhando em seu elenco) e 2003.

Porém, a estreia de Carter em Auckland não será pelo Super Rugby exatamente. A pandemia fez com que a competição fosse suspensa, mas os 5 times neozelandeses (Blues, Chiefs, Hurricanes, Crusaders e Highlanders) jogarão entra si a partir do dia 13 de junho no novo torneio batizado de Super Rugby Aotearoa. Portanto, olho no gigante azul que estava adormecido