O sevens foi destaque nesse fim de semana também, com Suva, a capital de Fiji, recebendo a edição 2018 do Oceania Sevens, que teve disputas entre homens e entre mulheres, servindo de preparação para o Dubai Sevens de dezembro.

No masculino, Fiji fez a festa em casa, derrotando Samoa na semifinal e Nova Zelândia na grande decisão, com os dois times usando atletas de desenvolvimento. Samoa ficou em 3º e a Austrália em 4º, com destaque ainda para a 5ª colocada Tonga, que conquistou a vaga de convidada nas etapas da Nova Zelândia e da Austrália da Série Mundial de Sevens. Tonga e Ilhas Cook ainda serão os times da Oceania no Hong Kong Sevens de 2019, a 2ª divisão mundial.



No feminino, o título ficou com a Austrália, que venceu o clássico contra a Nova Zelândia na final por 14 x 10, em jogo também de equipes de desenvolvimento. Fiji foi a medalhista de bronze e a Papua Nova Guiné celebrou vagas no torneio da Austrália da Série Mundial como convidada e no Hong Kong Sevens, também a 2ª divisão mundial para as mulheres.

Dubai Sevens tem seus grupos

- Continua depois da publicidade -

Enquanto isso, o Dubai Sevens já tem seus grupos. O tradicional torneio dos Emirados Árabes abrirá a temporada 2018-19 da Série Mundial de Sevens Masculina e será a 2ª etapa da temporada da Série Mundial de Sevens Feminina.

Oceania Sevens

Masculino

Grupo A: 1 Fiji, 2 Papua Nova Guiné, 3 Ilhas Salomão;

Grupo B: 1 Nova Zelândia, 2 Nova Caledônia, 3 Nauru;

Grupo C: 1 Austrália, 2 Ilhas Cook, 3 Vanuatu,

Grupo D: 1 Samoa, 2 Tonga, 3 Tuvalu, 4 Niue;

Quartas de final: Austrália 19 x 07 Tonga, Nova Zelândia 47 x 00 Papua Nova Guiné, Samoa 19 x 12 Ilhas Cook, Fiji 38 x 00 Nova Caledônia;

Semifinais pelo 5º lugar: Tonga 17 x 05 Papua Nova Guiné e Ilhas Cook 17 x 05 Nova Caledônia;

Semifinais: Nova Zelândia 14 x 05 Austrália, Fiji 36 x 07 Samoa;

5º lugar: Tonga 29 x 12 Ilhas Cook;

3º lugar: Samoa 14 x 12 Austrália;

Final: Fiji 17 x 12 Nova Zelândia

Classificação final: 1 Fiji (campeão), 2 Nova Zelândia, 3 Samoa, 4 Austrália, 5 Tonga (classificada ao Hong Kong 7s, ao Sydney 7s e ao Hamilton 7s), 6 Ilhas Cook (classificada ao Hong Kong 7s), 7 Papua Nova Guiné, 8 Nova Caledônia, 9 Ilhas Salomão, 10 Vanuatu, 11 Tuvalu, 12 Nauru, 13 Niue;

Feminino

Grupo A: 1 Austrália, 2 Papua Nova Guiné, 3 Samoa, 4 Nauru;

Grupo B: 1 Nova Zelândia, 2 Fiji, 3 Ilhas Cook, 4 Nova Caledônia;

Semifinais: Nova Zelândia 31 x 00 Papua Nova Guiné, Austrália 29 x 00 Fiji;

3º lugar: Fiji 33 x 05 Papua Nova Guiné

Final: Austrália 14 x 10 Nova Zelândia

Classificação final: 1 Austrália (campeã), 2 Nova Zelândia, 3 Fiji, 4 Papua Nova Guiné (classificada ao Hong Kong 7s e ao Sydney 7s), 5 Samoa, 6 Ilhas Cook, 7 Nova Caledônia, 8 Nauru;

Dubai Sevens

Masculino

Grupo A: África do Sul, Argentina, Samoa e Zimbábue

Grupo B: Fiji, Quênia, Escócia e França

Grupo C: Nova Zelândia, Estados Unidos, Espanha e Gales

Grupo D: Austrália, Inglaterra, Canadá e Japão

Feminino

Grupo A: Nova Zelândia, Irlanda, Rússia e Quênia

Grupo B: Estados Unidos, Austrália, Inglaterra e China

Grupo C: Canadá, França, Espanha e Fiji