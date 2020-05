ARTIGO COM VÍDEOS – A bola oval voltou! O Rugby League (o rugby de 13 jogadores) australiano retomou as disputas de sua grande liga, a NRL, que teve ação já nessa quinta e sexta, com estádios sem público, para ajudar no controle da pandemia na Austrália.

A liga já havia dito 2 rodadas e retomou suas atividades com os jogos da 3ª rodada. Logo de cara, na quinta, o líder e invicto Parramatta Eels falou mais alto derrotando por larga margem o Brisbane Broncos, 34 x 06, com show de Clinton Gutherson, Michael Jennings, Shaun Lane & cia.

Nesta sexta, rolaram dois clássicos locais. Em Queensland, o North Queensland Cowboys superou o rival e lanterna Gold Coast Titans, 36 x 06, com direito a 2 tries de Reece Robson, ao passo que em Sydney o superclássico da cidade entre Sydney Roosters e South Sydney Rabbitohs serviu para o atual campeão da NRL dar a volta por cima após começo titubeante. 28 x 12 para os Roosters, com James Tedesco brilhando para cima de Latrell Mitchell (o craque que trocou o Roosters pelo Rabbitohs neste ano).





Entre os destaques da liga nesta largada está ainda a ação de colocar fotos dos torcedores preenchendo as arquibancadas vazias. A iniciativa copiou aquilo já realizado pela Bundesliga alemã de futebol.

A rodada terá sequência nesse sábado e domingo com mais 5 jogos.

This could be YOU! For just $22 + GST, fans can have their photo printed on a 100% recyclable cut-out and placed in their team’s home venue 🤩https://t.co/vBDWZiQN6e #NRL pic.twitter.com/AGDFjcp8kL — NRL (@NRL) May 29, 2020

My dog was just on national TV. Best $22 I’ve ever spent #NRLRoostersSouths pic.twitter.com/YaKXNWdATX — Matt Bungard (@TheMattBungard) May 29, 2020

NRL – National Rugby League – Campeonato Australiano de Rugby League

Broncos 06 x 34 Eels

Cowboys 36 x 06 Titans

Roosters 28 x 12 Rabbitohs

Quer assistir AO VIVO? CLIQUE AQUI para acessar o site oficial de transmissões da NRL

Dia 30/05 – 02h00 – Warriors x Dragons

Dia 30/05 – 04h30 – Sharks x Wests Tigers

Dia 30/05 – 06h35 – Storm x Raiders

Dia 31/05 – 03h05 – Panthers x Knights

Dia 31/05 – 05h30 – Sea Eagles x Bulldogs

Clube Cidade Jogos Pontos Parramatta Eels Sydney 3 6 Newcastle Knights Newcastle 2 4 Canberra Raiders Canberra 2 4 North Queensland Cowboys Townsville 3 4 Melbourne Storm Melbourne 2 4 Brisbane Broncos Brisbane 3 4 Penrith Panthers Sydney 2 4 Sydney Roosters Sydney 3 2 South Sydney Rabbitohs Sydney 3 2 Wests Tigers Sydney 2 2 Manly-Warringah Sea Eagles Sydney 2 2 Cronulla-Sutherland Sharks Sydney 2 0 St. George Illawarra Dragons Wollongong/Sydney 2 0 Canterbury-Bankstown Bulldogs Sydney 2 0 New Zealand Warriors Auckland (Nova Zelândia) 2 0 Gold Coast Titans Gold Coast 4 0

- Vitória = 2 pontos;

- Empate = 1 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- 1º ao 8º lugares = classificação às Quartas de Final (1º ao 4º vão ao Qualificatório, valendo vaga na Semifinal, e 5º ao 8º jogam pelo Eliminatório, que vale vaga nas Repescagens contra os perdedores do Qualificatório)

O que é o Rugby League

O Rugby League é uma modalidade do rugby que nasceu em 1895 no Norte da Inglaterra. Na época, o rugby (o Rugby Union) proibia o profissionalismo no mundo todo, mas um grupo de clubes ingleses se opôs à proibição de pagamentos a jogadores e romperam com a federação inglesa, formando uma liga independente. A fim de mudar a dinâmica do jogo e torná-lo mais aberto, a liga passou a promover mudanças nas suas regras, criando uma modalidade distinta, jogada com regras diferentes. O League, no entanto, se difundiu fortemente apenas no Norte da Inglaterra e na Austrália, onde é mais popular que o Union. O esporte ganhou popularidade ainda na Papua Nova Guiné (país da Oceania onde é o League e não o Union quem reina) e, em menor dimensão, na Nova Zelândia e em algumas partes da França.

As entidades que organizam o Rugby League no mundo não têm ligações com as entidades do Rugby Union. A federação internacional do League é a International Rugby League (IRL) – Federação Internacional de Rugby League. No Brasil, a entidade que organiza o League é a CBRL – Confederação Brasileira de Rugby League.

Quais as principais diferenças do League para o Union?