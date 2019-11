As eleições na Federação de Rugby da Bahia vão-se realizar no próximo dia 7 de dezembro, de acordo com a convocatória hoje emanada da presidência da mesa da Assembleia Geral, que tem por pauta exclusiva a realização de eleições.



O Calendário eleitoral pode ser observado na própria convocatória e chamamos a atenção que as chapas concorrentes ao Conselho Administrativo (CA) e Conselho Fiscal, bem como o programa eleitoral do CA (Art. 19º-5) devem ser enviadas ao e-mail

gabrielpcouto@gmail.com e admin@bahiarugby.com.br até as 23h 59min do dia 24 de novembro de 2019.





Notem ainda que os delegados das filiadas ou representantes dos poderes que desejam participar por meio digital da assembleia devem enviar o contato de Skype até as 12h do dia 5 de dezembro de 2019.

Os clubes que pretendam regularizar a sua situação por forma a serem incluídos no Caderno Eleitoral, devem fazê-lo junto do Conselho de Administração até as 23h 59min do dia 16 de novembro de 2019.





Fiquem com a convocatória oficial.







ASSEMBLEIA GERAL ELEITORAL

CONVOCATÓRIA

Em razão do torneio em Adustina-BA no dia 07/12, ratifico tal convocatória com o que segue:



Fica convocada a Assembleia Geral Eleitoral da Federação de Rugby da Bahia para o dia 07/12/2019 às 18 horas na Escola Maria da Anunciação Rocha, Adustina, Bahia. Segue abaixo o calendário eleitoral:



Prazo para regularização dos clubes: 16/11/19

Apresentação do Caderno Eleitoral: 17/11/19 (com pendência apenas da quantidade de votos devido a participação no Campeonato Baiano de Rugby Sevens)

Apresentação das chapas candidatas ao Conselho Administrativo e Conselho Fiscal: 24/11/19