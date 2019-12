ARTIGO COM VÍDEO – Começaram nesta quinta-feira as disputas do Dubai Sevens, a 2ª etapa da temporada 2019-20 do Circuito Mundial de Sevens Feminino, reunindo as melhores seleções do mundo – com transmissões ao vivo pelo Watch ESPN.

O primeiro dia de jogos não reservou surpresas, com uma partida para cada seleção. O Brasil estreou diante dos Estados Unidos, campeões da primeira etapa, e o resultado foi vitória tranquila das Eagles por 29 x 05, sendo mais clínicas. O Brasil, no entanto, teve bom desempenho e soube marcar um belo try em contra-ataque na velocidade de Mulan. Kirshe foi a destaque das norte-americanas marcando os dois primeiro tries, incluindo um cruel em contra-ataque após interceptação de passes brasileiro quando as Yaras pressionavam pelo try do empate.



Nos demais confrontos, destaques para a vitória apertada do Canadá sobre a Rússia, 24 x 19, pelo mesmo grupo do Brasil, e para o triunfo acachapante da França contra a Inglaterra em clássico europeu, 29 x 00.

Convocadas do Brasil: Aline Mayumi “Yu” Bednarski (SPAC), Andressa Alves (Guanabara), Bianca dos Santos Silva (Leoas), Byanca Miranda (Melina), Eshyllen Coimbra (Guanabara), Franciele Martins (Melina), Isadora “Izzy” Cerullo (Niterói), Leila Cássia Silva (Leoas), Luiza Campos (Charrua), Mariana Nicolau (São José), Rafaela Zanellato (Curitiba), Raquel Kochhann (Charrua), Thalia “Mulan” Costa (Delta);

World Rugby Sevens Series – Circuito Mundial de Sevens – 2ª etapa Feminina – em Dubai, Emirados Árabes Unidos

Feminino

Grupo A: Estados Unidos, Canadá, Rússia e Brasil

Grupo B: Austrália, Espanha, Irlanda e Fiji

Grupo C: Nova Zelândia, França, Inglaterra e Japão

Quinta-feira, dia 05 de novembro

07h50 – Espanha 12 x 10 Irlanda

08h12 – Austrália 38 x 00 Fiji

08h34 – Canadá 24 x 19 Rússia

08h58 – Estados Unidos 29 x 07 Brasil

09h20 – França 29 x 00 Inglaterra

09h42 – Nova Zelândia x Japão

Sexta-feira, dia 06 de novembro

02h00 – Espanha x Fiji

02h22 – Austrália x Irlanda

02h44 – Canadá x Brasil

03h06 – Estados Unidos x Rússia

03h28 – França x Japão

03h50 – Nova Zelândia x Inglaterra

07h12 – Irlanda x Japão

07h34 – Austrália x Espanha

07h56 – Rússia x Brasil

08h18 – Estados Unidos x Canadá

08h40 – Inglaterra x Japão

09h02 – Nova Zelândia x França

Sábado, dia 07 de novembro

02h00 – Decisão de 11º lugar

02h22 – Decisão de 9º lugar

02h44 – Quartas de final

03h06 – Quartas de final

03h28 – Quartas de final

03h50 – Quartas de final

07h14 – Semifinal

07h36 – Semifinal

10h38 – 3º lugar (Bronze)

11h33 – FINAL (Ouro)