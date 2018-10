A terceira rodada do Top 12 terminou com a grande surpresa da derrota de Calvisano no campo de San Donà. O novo líder é Emilia, vitorioso na casa de Valsugana. O Rovigo e o Fiamme Oro vencem com dificuldade, enquanto Verona passou pela sua primeira vitória.

Contra todas as probabilidades, o San Donà bateu o Calvisano em 17 x 14 no Estádio Pacifici, parando a corrida dos vice-campeões da Itália. Depois de fechar a primeira etapa em 10 x 05, os venezianos viraram o jogo com o penais de Pescetto, mas aos 73 ‘o try de Paul Derbyshire (tem 23 caps os Azzuri) viraram novamente o jogo e não deram uma chance aos Brescianos.

A surpresa Valorugby foi na casa de Valsugana. No Estádio Plebiscito, o primeiro tempo fechou em 14 x 22 para os convidados, que então decolam com os tries de Mordacci e Balsemin e os penais de Gennari, fixando o placar em 26 x 42. Para o Valsugana o ponto de bônus ofensivo, o primeiro no maior campeonato italiano.

Em Verona, em seu novo estádio renovado, os venezianos conquistaram com autoridade a primeira vitória de sua história na primeira divisão, vencendo Lazio por 27 x 07 com quatro tries (Bernini, Quintieri, Zanini e Silvestri) e também ganhando o bônus ofensivo. Tudo isso apesar do cartão vermelho aos 50 ‘de Bernini.

Rovigo, após a derrota na semana passada, voltou aos trilhos, lutando muito contra o Mogliano. Os Bersaglieri fizeram todo o trabalho no primeiro tempo com os tries de Majstorovic (2) e Momberg, após o qual eles não conseguiram mais marcar e sofreram o try do Pavan, que encurtou para 19 x 15 e garantiu seu valioso bônus defensivo.

Por fim, o Viadana acolheu o Petrarca. Jogo muito difícil que foi desbloqueado aos 8’ por um penal colocado por Ragusi. Os anfitriões levantaram-se imediatamente e, alguns instantes depois, encontraram o try de ultrapassagem com Tizzi, convertido pelo capitão Ormson que nos 32 ‘aumenta a diferença de 10 x 03. Ragusi, no final da primeira etapa, encurtou as distâncias, em seguida, aos 49’ converteu o try de Nostran que valeu o momentâneo 10 x 13. Ao 53’, Osmon empata, e no final dois Penais de Ragusi 74’ e 77’ decretaram a vitória dos campeões italianos em carga.

Texto por: Giorgio Vuerich

Top 12 – Campeonato Italiano 2018-19

Fiamme Oro 15 x 14 I Medicei

Valsugana Padova 26 x 42 Valorugby Emilia

Rovigo 19 x 15 Mogliano

Verona 27 x 07 Lazio

San Donà 17 x 14 Calvisano

Viadana 13 x 19 Petrarca

Clube Cidade Jogos Pontos Valorugby Emilia Reggio Emilia 3 14 Petrarca Padova 3 13 Calvisano Calvisano 3 11 Fiamme Oro Roma 3 10 Rovigo Rovigo 3 9 San Donà San Donà di Piave 3 8 Viadana Viadana 3 7 Mogliano Mogliano Veneto 3 5 Verona Verona 3 5 Lazio Roma 3 5 I Medicei Florença 3 2 Valsugana Padova 3 1

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;



- 1º a 4º colocados = Semifinais

- 11º e 12º colocados = Rebaixamento

Kobelco vence jogo adiado na Top League japonesa

Sem Dan Carter em, campo, o Kobelco Steelers venceu em jogo isolado pela Top League japonesa. 69 x 05 sobre o Manukata Sanix Blues, em partida que havia sido anteriormente adiada. O fim de semana foi de folga para os demais times da liga.





Top League – Campeonato Japonês 2018

Kobelco Steelers 69 x 05 Munakata Sanix Blues

Clube Prefeitura Jogos Pontos Grupo A Kobelco Steelers Kobe 4 15 Toyota Verblitz Toyota 4 13 NTT Shining Arcs Chiba 4 12 Suntory Sungoliath Tóquio 4 12 Toyota Industries Shuttles Nagoya 4 12 Hino Red Dolphins Tóquio 4 6 NEC Green Rockets Chiba 4 5 Munakata Sanix Blues Munakata 4 0 Grupo B Panasonic Wild Knights Gunma 4 17 Yamaha Jubilo Shizuoka 4 14 Ricoh Black Rams Tóquio 4 14 Toshiba Brave Lupus Tóquio 4 11 Kubota Spears Chiba 4 10 Canon Eagles Tóquio 4 7 Honda Heat Suzuka 4 4 Coca-Cola West Red Sparks Fukuoka 4 0

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por 7 pontos ou menos de diferença = 1 pontos extra;



- 4 primeiros colocados de cada grupo vão às quartas de final;