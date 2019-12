Muitas notícias vindas do rugby escocês neste fim de semana. A União Escocesa de Rugby confirmou que sua seleção visitará a África do Sul nos amistosos de julho de 2020, sendo a primeira seleção a enfrentar os Springboks depois da Copa do Mundo.

Os jogos entre Escócia e África do Sul serão nos dias 4 e 11 de julho, com os locais ainda a serem definidos. A Geórgia fechará o calendário dos Springboks de julho em visita histórica no dia 18.

Greig Laidlaw, John Barclay e Tommy Seymour se aposentam

Para 2020, a Escócia não contará mais com três importantes jogadores, que anunciaram aposentadoria da seleção.

O maior deles é o scrum-half Greig Laidlaw, de 34 anos, que pendurará as chuteiras na seleções após 76 jogos e 714 pontos marcados, sendo o atleta que mais capitaneou a Escócia e o segundo maior artilheiro do país na história. Laidlaw ainda defendeu os British and Irish Lions, os Barbarians e a seleção de sevens da Escócia. O jogador seguirá no Clermont, da França.

John Barclary e Tommy Seymour também anunciaram aposentadoria da seleção. Barclay, terceira linha de 33 anos, também defendeu a Escócia por 76 vezes, ao passo que o ponta de 31 anos Tommy Seymour defendeu a seleção por 55 vezes. Os três atletas estiveram na Copa do Mundo de 2019.