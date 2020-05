Nem tudo está perdido na temporada 2019-20 do rugby europeu. O Guinness PRO14, a liga mais complexa de ser operada na Europa, por contar com franquias de Irlanda, Escócia, Gales, Itália e África do Sul (isto é, indo além da Europa). A pandemia do coronavírus paralisou a liga e os rumores de que a temporada seria cancelada cresceram nas últimas semanas. Porém, a liga comunicou que ainda pretende encerrar sua temporada 2019-20, realizando jogos da temporada regular em agosto e mata-mata em setembro, antes de iniciar a temporada 2020-21 em outubro.

Nem todos os jogos da temporada regular que faltam ser disputados seriam realizados e algumas rodadas teriam todos os seus jogos declarados empates. A temporada regular deveria contar com 21 partidas por equipes. Sendo impossível a realização de todos os jogos, a prioridade seriam os dérbis entre times do mesmo país, para facilitar os deslocamentos, e provavelmente os jogos seriam sem público em agosto. Com isso, o PRO14 se mantém em aberto.

Classificação de momento

- Continua depois da publicidade -

Clube País Cidade Jogos Pontos Conferência A Leinster Irlanda Dublin 13 61 Ulster Irlanda Belfast 12 41 Glasgow Warriors Escócia Glasgow 13 34 Cheetahs África do Sul Bloemfontein 13 32 Dragons Gales Newport 13 22 Zebre Itália Parma 12 14 Ospreys Gales Swansea 12 13 Conferência B Edinburgh Escócia Edimburgo 13 47 Munster Irlanda Limerick/Cork 13 45 Scarlets Gales Llanelli 13 37 Connacht Irlanda Galway 13 35 Cardiff Blues Gales Cardiff 13 29 Benetton Treviso Itália Treviso 12 29 Kings África do Sul Porto Elizabeth 13 7

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por 7 pontos ou menos de diferença = 1 pontos extra;



- 1ºs colocados de cada grupo = classificação direto às Semifinais e à Champions Cup;

- 2ºs e 3ºs lugares de cada grupo - classificação à Repescagem para as Semifinais e à Champions Cup;

- 4ºs colocados - repescagem pela Champions Cup;

- Nota: as equipes sul-africanas não podem se classificar à Champions Cup;