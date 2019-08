As transmissões do melhor rugby do mundo voltam nesse fim de semana à ESPN, que já está em ritmo de Copa do Mundo. O sábado é dia de última e decisiva rodada do Rugby Championship. A Nova Zelândia busca manter suas chances de conquistar o título visitando a Austrália, para duelo que também vale como o jogo 1 da Bledisloe Cup (o confronto anual entre os dois países). Depois, a África do Sul, líder da competição, só dependerá de si para conquistar a taça e, para isso, precisará vencer fora de casa a Argentina.

Além disso, no sábado ainda será jogada a rodada final da Copa das Nações do Pacífico, com Japão e Estados Unidos duelando pelo título, em jogo exibido pela World Rugby TV. A rodada tem ainda o clássico do Pacífico entre Fiji e Samoa, além de Tonga versus Canadá – todas seleções que estarão no Mundial.

Já no domingo a ação dos amistosos de aquecimento para a Copa do Mundo começa na ESPN, com a exibição do grande clássico britânico entre Inglaterra e Gales.

- Continua depois da publicidade -

*Horários de Brasília

Sexta-feira, dia 09 de julho

00h00 – World Rugby Pacific Nations Cup – Tonga x Canadá – World Rugby TV AO VIVO

Sábado, dia 10 de julho

01h35 – World Rugby Pacific Nations Cup – Estados Unidos x Japão – World Rugby TV AO VIVO

04h15 – World Rugby Pacific Nations Cup – Fiji x Samoa – World Rugby TV AO VIVO

06h40 – The Rugby Championship – Austrália x Nova Zelândia – ESPN AO VIVO

14h00 – The Rugby Championship – Austrália x Nova Zelândia – ESPN2 VT

16h40 – The Rugby Championship – Argentina x África do Sul – ESPN AO VIVO

19h30 – The Rugby Championship – Austrália x Nova Zelândia – ESPN Extra VT

Domingo, dia 11 de julho

08h00 – The Rugby Championship – Austrália x Nova Zelândia – ESPN Extra VT

09h55 – Amistoso – Inglaterra x Gales – ESPN2 AO VIVO

16h00 – The Rugby Championship – Argentina x África do Sul – ESPN Extra VT

21h00 – Amistoso – Inglaterra x Gales – ESPN Extra VT

The Rugby Championship

País Apelido Jogos Pontos África do Sul Springboks 2 7 Nova Zelândia All Blacks 2 6 Austrália Wallabies 2 4 Argentina Los Pumas 2 2

Copa das Nações do Pacífico