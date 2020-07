Tempo de leitura: 1 minuto

O rugby segue na ESPN nesse fim de semana com ação na Nova Zelândia e na Austrália. O Super Rugby Aotearoa terá jogos cruciais na reta final da luta pelo título, com o líder Crusaders visitando o Chiefs no sábado e o vice líder Blues encarando o Highlanders no domingo. Ambos estarão ao vivo na ESPN2.

Já no Watch ESPN o Super Rugby AU terá na sexta o duelo dos outsiders entre Force e Rebels, ao passo que no sábado Brumbies e Reds disputarão a liderança da competição.

*Horários de Brasília

Classificação Super Rugby AU

Equipe Cidade Jogos Pontos Brumbies Canberra 3 14 Reds Brisbane 3 10 Rebels Melbourne 3 6 Waratahs Sydney 4 6 Force Perth 3 1

- Vitória = 4 pontos;

– Empate = 2 pontos;

– Derrota = 0 pontos;

– Vencer marcando 3 ou mais tries que o oponente = 1 ponto extra;

– Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;



Classificação Super Rugby Aotearoa



Equipe Cidade Jogos Pontos Crusaders Christchurch 5 19 Blues Auckland 6 17 Hurricanes Wellington 6 16 Highlanders Dunedin 5 10 Chiefs Hamilton 6 5

