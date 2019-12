ARTIGO COM VÍDEO – A Gallagher Premiership inglesa viveu rodada quente neste fim de semana com direito a um dos jogos sempre mais aguardados da temporada: Exeter Chiefs e Saracens, as duas potências do momento.

No entanto, o Saracens, base da seleção inglesa, vive o pesadelo da punição da perda de pontos que o jogou à lanterna da competição. Por isso, todo jogo é crucial para os londrinos. O Exeter, porém, é o líder e precisava da vitória para seguir mandando na competição e ela veio, por 14 x 07, com o australiano Nic White e o sul-africano Jacques Vermeulen marcando os tries da equipe, que abriu 14 x 00. No fim, o Saracens conseguiram um penal try, mas já era tarde para a reação. Um desempenho defensivo brilhante dos Chiefs assegurou a vitória sobre os atuais campeões.



Nos demais jogos, o maior destaque foi para o vice líder Northampton Saints, que derrotou o terceiro colocado Gloucester em jogo empolgante de 33 x 26. O Gloucester fez 4 tries, com hat-trick de Rees-Zammit, enquanto os Saints marcaram 3, com o sul-africano Cobus Reinach dando show com 2 tries. Com Dan Biggar e Piers Francis afinados, as penais favoreceram os Saints.



O quarto lugar é do Bristol Bears, que lamentou derrota em casa para o Wasps por 26 x 21, com segundo tempo de arrepiar de 4 tries a 3 para os Wasps, com o sul-africano Nizaam Carr marcando o try da vitória aos 78′.



Já o Bath celebrou vitória sobre o Sale Sharks por 16 x 14 e encostou na briga, graças aos chutes certeiros de Rhys Priestland.



O Worcester Warriors também vai surpreendendo bem com vitória importante de 20 x 06 para cima do London Irish, colocando os Warriors em 6º.



E encostado na busca pelas semis também está o Harlequins, que fez um jogaço contra o desesperado Leicester Tigers, encerrado em 30 x 30 diante de mais de 75 mil espectadores em Twickenham. Jogaço de 3 tries, 3 conversões e 3 penais para cada lado





Gallagher Premiership – Campeonato Inglês

Bristol Bears 21 x 26 Wasps

Northampton Saints 33 x 26 Gloucester

Bath 16 x 14 Sale Sharks

Worcester Warriors 20 x 06 London Irish

Harlequins 30 x 30 Leicester Tigers

Exeter Chiefs 14 x 07 Saracens

Clube Cidade Jogos Pontos Exeter Chiefs Exeter 7 24 Northampton Saints Northampton 7 23 Gloucester Gloucester 7 18 Bristol Bears Bristol 7 18 Bath Bath 7 17 Worcester Warriors Worcester 7 17 Sale Sharks Salford (Manchester) 7 17 Harlequins Londres 7 17 London Irish Reading / Londres 7 12 Wasps Coventry 7 11 Leicester Tigers Leicester 7 6 Saracens Londres 7 -12

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;

- 1º a 4º lugares = classificação às Semifinais e à Champions Cup;

- 5º e 6º lugares = classificação à Champions Cup;

- 12º lugar = rebaixamento