ARTIGO COM VÍDEOS – Na Inglaterra, a pausa no Six Nations levou as atenções à Premiership, que teve resultados impactantes.

O líder Exeter Chiefs foi derrotado em jogo dinâmico pelo Harlequins por 34 x 30. Foi um dos grandes jogos da temporada que teve os londrinos conseguindo um penal try vencedor no fim.



O resultado beneficiou o Sale Sharks, que derrotou fora de casa o Gloucester por 23 x 17 e encostou de vez no Exeter.



Outro time que sorriu na rodada foi o Bristol Bears, que venceu clássico do West Country fora de casa contra o Bath por 19 x 13. Randall marcou o try da vitória.



Por sua vez, o Northampton Saints, quarto colocado, sofreu derrota em casa por 27 x 21 diante do Saracens, de virada. Alento para um jovem elenco dos Sarries que entrou em campo e vai pensando na segunda divisão da próxima temporada.



Enquanto isso, o recém promovido London Irish encostou na luta pelo mata-mata ao vencer por 29 x 26 o Wasps, em jogo de tirar o fôlego.



E o Leicester Tigers, que vive em crise, celebrou na rodada triunfo sobre o Worcester Warriors: 14 x 08.



Gallagher Premiership – Campeonato Inglês

- Continua depois da publicidade -

Gloucester 17 x 23 Sale Sharks

Harlequins 34 x 30 Exeter Chiefs

Leicester Tigers 14 x 08 Worcester Warriors

Northampton Saints 21 x 27 Saracens

London Irish 26 x 36 Wasps

Bath 13 x 19 Bristol Bears

Clube Cidade Jogos Pontos Exeter Chiefs Exeter 12 40 Sale Sharks Salford (Manchester) 12 35 Bristol Bears Bristol 12 34 Northampton Saints Northampton 12 31 Bath Bath 12 30 Wasps Coventry 12 28 Harlequins Londres 12 28 London Irish Reading / Londres 12 28 Gloucester Gloucester 12 25 Worcester Warriors Worcester 12 21 Leicester Tigers Leicester 12 20 Saracens* Londres 12 -67

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;

- 1º a 4º lugares = classificação às Semifinais e à Champions Cup;

- 5º e 6º lugares = classificação à Champions Cup;



* O Saracens foi declarado rebaixado por conta de quebra do teto salarial da liga nas últimas 3 temporadas;