O clube inglês Exeter Chiefs rejeitou oficialmente mudança de nome. Seguindo a tendência atual dos esportes nos Estados Unidos, que estão revendo o uso de nomes e símbolos indígenas, o clube inglês vinha sendo pressionado nas últimas semanas a tomar o mesmo caminho, com um grupo de torcedor criando um movimento por mudança.

O nome “Chiefs” é neutro, mas o clube o associa aos indígenas norte-americanos. Exeter é uma cidade na Inglaterra e o clube, criado em 1871, passou a adotar símbolo dos indígenas norte-americanos apenas nos últimos 20 anos, por uma decisão de marketing, sem haver qualquer laço da cidade ou do clube com os Estados Unidos ou com os indígenas norte-americanos.

O clube, no entanto, alega oficialmente em nota que o uso do nome Chiefs extra-oficialmente data do começo do século XX e que não considera seu símbolo ofensivo, e sim “muito respeitoso”, declarando que apenas aposentará seu mascote, por ser caricato e, portanto, potencialmente ofensivo.

O Exeter afirmou que não seguirá discutindo o tema, o que já gerou protesto nas redes sociais.

