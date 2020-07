Tempo de leitura: 2 minutos

O mercado do rugby internacional segue ativo. Nesta semana, mais contratações de impacto foram reveladas.

Ezcurra nos Estados Unidos

- Continua depois da publicidade -

Centro dos Pumas, Bautista Ezcurra é mais um a deixar os Jaguares argentinos. O jogador de 25 anos confirmou sua transferência para o Atlanta (Rugby ATL), equipe da Major League Rugby norte-americana. O jogador tem 5 jogos pelos Pumas, mas fez carreira maior no sevens, defendendo a Argentina em 57 torneios (incluindo os Jogos Olímpicos de 2016).

Kobelco Steelers contrata Aaron Cruden e Ben Smith

Ex equipe de Dan Carter, o Kobelco Steelers, do Japão, segue ambicioso de olho na Top League de 2021. O time de Kobe confirmou dois ex All Blacks como reforços: Ben Smith e Aaron Cruden.

Campeão mundial em 2015, o fullback Ben Smith tem 34 anos e 84 jogos pelos All Blacks, tenodo se transferido em 2019 para o Pau, da França.

Já Aaron Cruden, abertura de 31 anos e campeão mundial em 2011, voltou do rugby francês para o Chiefs, onde está disputando o Super Rugby Aotearoa no momento.

Mostert e Duffie no Honda Heat

Já o Honda Heat, outro time da Top League japonesa, foi às compras e contra o segunda linha sul-africano Franco Mostert, de 29 anos, campeão do mundo com os Springboks em 2019. São 39 jogos pela África do Sul para o atleta que estava defendendo o Gloucester, da Inglaterra.

Junto dele, o Heat contratou o abertura e fullback sul-africano Jean-Luc Du Plessis, de 26 anos, ex Stormers, além do fullback neozelandês Matt Duffie, dos Blues, de 29 anos, com 2 caps pelos All Blacks.

Simmons no London Irish

Após contratar o argentino Creevy, o London Irish, recém promovido à Premiership inglesa, confirmou a contratação do segunda linha australianos Rob Simmons, de 31 anos, que tem 98 jogos pelos Wallabies e atualmente defende os Waratahs. O atleta se transferirá com o término do Super Rugby AU.

Agen contrata Gabriel Ibitoye

Revelação recente do rugby inglês, o ponta de 22 anos Gabriel Ibitoye foi confirmado como nova contratação do Agen, do Top 14 francês, deixando os Harlequins.

Veredamu no Clermont

Por fim, o Clermont acertou a contratação do craque do sevens Tavite Veredamu, de 30 anos, fijiano de nascimento que defende a seleção da França. O jogador substituirá o lesionado Yato no segundo semestre de 2020, mas poderá voltar ao sevens em 2021.