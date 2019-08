O Farrapos apresentou na noite desta quarta-feira, dia 7 de agosto, o seu novo uniforme para a temporada 2019/2020, em evento realizado no Jimmy Eagle Brewery Pub, reunindo diretores, patrocinadores, atletas e torcedores do clube, além do secretário municipal de Esportes, Eduardo Virissimo, e o Presidente da Câmara de Vereadores, Rafael Pasqualotto. Os novos uniformes do clube serão estreados no Super 16 de 2019.

A equipe bento-gonçalvense conta com as cores alviverdes em seu primeiro uniforme e, no segundo, o clube realiza uma homenagem ao município de Bento Gonçalves e à Serra Gaúcha, com uma camiseta degrade com folhas de parreirais estampadas no manto verde do Farrapos. Neste ano, a Italínea será o patrocinador Master do clube para a temporada.

Com este novo uniforme, o Farrapos vai em busca do título que lhe falta para completar a sua sala de troféus no Estádio da Montanha: o Campeonato Brasileiro. A equipe Alviverde foi vice-campeã da competição nacional nos últimos dois anos. A tabela de jogos deverá ser anunciada nas próximas semanas. O Farrapos estará no grupo D do Super 16 ao lado do Charrua, Serra Gaúcha Rugby e do Desterro.