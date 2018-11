O Secretário Estadual de Esportes, dr. Vicente Neto, recebeu no passado dia 7 de novembro o Presidente da Federação de Rugby da Bahia, Manuel Cabral, em audiência onde o representante da BahiaRugby agradeceu o apoio e parceria que o Estado da Bahia deu ao rugby baiano na temporada de 2018

Na ocasião o Presidente da FRB deu conta ao Secretário da forma como decorreram os campeonatos estaduais que se desenrolaram no dia 20 de outubro no Estádio de Pituaçu, com destaque para a primeira participação de times juvenis na competição.

Vicente Neto agradeceu a modesta placa de agradecimento do rugby da Bahia ao Secretário de Esportes, e foram ainda abordados de forma genérica os termos em que se prevê a parceria entre as duas entidades venha a decorrer em 2019.

Manuel Cabral comprometeu-se em enviar o calendário de actividades de 2019 do rugby baiano até ao dia 15 de dezembro, para que seja possível avançar com a articulação dos apoios e da parceria que deverá ter uma importância determinante no futuro da modalidade na Bahia.