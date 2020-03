A FRMT divulga o calendário de 2020, com as datas confirmadas do Mato Grosso Sevens circuito estadual masculino e feminino, sendo realizado em quatro etapas,o calendário trás os torneios de XV Taça Pantanal,Copa Brasil Central ( Pequi Nation), Pequi 7’s categoria feminina, e o Super Sevens realizado no segundo semestre do ano.

A Federação do Mato Grosso trás novidades: Torneio Beach Rugby, Festival de Rugby Infantil,Copa Alain Leplus, Pequi 7’s categoria masculina.

A temporada do rugby Mato grossense começa neste fim de semana, com a primeira etapa do MT 7’s realizado na cidade dos atuais campeões da categoria masculina Primavera do Leste, os jogos começam a partir das 13:00 no estádio Pianao, a primeira etapa conta com cinco equipes: Cuiabá, Melina, Araguaia , Primavera e o time estudantil Parecis IFMT.

Texto: Beatriz Cristina Abrahão

Calendário 2020

Mato Grosso Sevens

14-15/03 – 1ª etapa, em Primavera do Leste

23-24/05 – 2ª etapa, em Cuiabá

10-11/10 – 3ª etapa, em Barra do Garças

21-28/11 – 4ª etapa, em Campo Novo dos Parecis

Pequi Sevens Feminino

03-04/04 – 1ª etapa, em Brasília

23-24/05 – 2ª etapa, em Cuiabá

04-05/07 – 3ª etapa, em Goiânia

Pequi Sevens Masculino



Outubro (a definir) – Etapa única (a definir)

Beach Rugby

20/06 – em Rondonópolis

Festival Infantil

27-29/07 – em Cuiabá

Pequi Nations (Copa Brasil Central de Rugby XV)