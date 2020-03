A Federação Francesa de Rugby (FFR) vai ajudar os clubes do país com um auxílio de 35 milhões de euros (mais de 191 milhões de reais) para suportarem o momento de paralisação das competições no país por conta do COVID-19.

O auxílio será destinado a clubes profissionais e amadores, com o presidente da FFR, Bernard Laporte, afirmando que a federação pretende assegurar que nenhum dos 1900 clubes do país filiados à entidade desapareça por conta da crise econômica causada pela pandemia.

Clique aqui para conferir o comunicado oficial (em francês) da FFR.