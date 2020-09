Tempo de leitura: 1 minuto

A Federação Mineira de Rugby confirmou que a temporada 2020 está cancelada por conta da pandemia. Tanto o XV como o Sevens não terão torneios oficiais no estado neste ano e a entidade planeja retomar as atividades em março de 2021, condicionado a vacinação ou queda no risco de contágio.

As federações de Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul e São Paulo, além do Cerrado, também já confirmaram o cancelamento de 2020.