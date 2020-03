Comunicado da Federação Mineira de Rugby:

—-

“Considerando o avanço do COVID-19 em todo país e em concordância com o Decreto de situação de emergência em saúde pública emitido pelo Governo do Estado de Minas Gerais e as recomendações de suspensão de eventos culturais e esportivos, a Federação Mineira de Rugby vem acompanhando com atenção as atualizações dos órgãos de saúde em nível municipal, estadual e nacional. Com base no cenário atual e no intuito de resguardar atletas, integrantes de comissões técnicas, árbitros e público em geral, a entidade vem à público afirmar:

1 – Todos os campeonatos e atividades realizadas pela FMR estão suspensos até resolução da diretoria executiva da mesma

2 – A entidade seguirá monitorando a evolução do vírus e as decisões governamentais e fará uma nova avaliação sobre a retomada dos campeonatos

3 – A FMR recomenda fortemente aos Clubes do estado que façam uma avaliação da necessidade de paralisação de seus treinamentos durante o período e comuniquem os órgãos competentes e a entidade caso registrem atletas infectados com o vírus.

Belo Horizonte 16/03/2020

Daflas Cruz

Presidente”