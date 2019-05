Chino Benítez, treinador do Tucanos RC e grande responsável pelo rugby em São João da Boa Vista, falou como tem sido trabalhar com a modalidade no interior do Brasil e dá grande exemplo da gestão de um clube.

