Rodada enxuta do final de semana devido ao Dia das Mães, mas com resultados que serão decisivos para o restante do campeonato. Paulista A, B e C, além do Mineiro! E projeções para a próxima rodada em que os dois times que mais fornecem jogadores para a seleção irão se enfrentar no paulista no mesmo dia que o Brasil irá enfrentar o Uruguai XV no inimaginável bairro de Rochdale, em Osasco, sendo escoltado por pombas e muito cachorro-quente para a torcida.

