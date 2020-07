ARTIGO COM VÍDEO – A 3ª rodada do Super Rugby AU começou em bom nível na Austrália nesta sexta com o Queensland Reds derrotando em casa o Western Force por 31 x 24, em jogo que o Force mostrou que pode sonhar com voos maiores. Os Reds seguem invictos e na liderança.



O Force começou melhor com dois tries seguidos nos minutos iniciais. O primeiro em boa ação de mãos finalizada com try na ponta de McGregor aos 11′, com assistência do estadunidense Brache. E o segundo, aos 13′, com Lance aplicando chapéu e Brache armando até a ponta para a corrida de Ralston. 14 x 00.

O enredo parece o mesmo do jogo passado. Apesar da frente inicial, o Force não sustentou a liderança. A reação dos Reds começou já aos 19′ com try de Paenga-Amosa, em grande condução de James O’Connor, e o empate veio aos 23′ com try de Campbell, após Paisami puxar o contra-ataque.

O momento se voltou todo para os Reds e a virada saiu já aos 27′, com try de Taniela “Thor” Tupou, no drive potente. No entanto, o Force conseguiu o empate quase antes do intervalo com brilhante interceptação de Ralston nas 22 de defesa, disparando quase 90 metros para o try. No entanto, Prior teve conversão fácil bloqueada e o Reds manteve a frente, 21 x 19.

Os donos da casa começaram focados o segundo tempo e marcaram try crucial com Daugunu aos 45′ em outra bela troca de passes dos Reds. No entanto,o Force equilibrou as ações, mostrou forte defesa e manteve o embate em aberto até o fim.

Nos instantes derradeiros, o jogo mudou, com Paisami recebendo cartão amarelo do lado do Reds. A resposta foi um maul devastador do Force aos 70′ resultando no try de Ready, que abriu as chances para uma virada. Com a conversão perdida, a vantagem ainda esteve do lado da casa e, para evitar o pior, O’Connor não titubeou e chutou um último drop goal para assegurar a vitória dos Reds: 31 x 24.

Na próxima rodada, o Force finalmente fará seu primeiro jogo em casa desde 2017, recebendo os Brumbies, ao passo que os Reds descansarão.

31 24

Reds 31 x 24 Force, em Brisbane

Árbitro: Nic Berry

Reds

Tries: Paenga-Amosa, Campbell, Tupou e Daugunu

Conversões: O’Connor (4)

Drop goal: O’Connor (1)

15 Jock Campbell, 14 Chris Feauai-Sautia, 13 Hunter Paisami, 12 Hamish Stewart, 11 Filipo Daugunu, 10 James O’Connor, 9 Tate McDermott, 8 Harry Wilson, 7 Fraser McReight, 6 Liam Wright (c), 5 Lukhan Salakaia-Loto, 4 Angus Scott-Young, 3 Taniela Tupou, 2 Brandon Paenga-Amosa, 1 Harry Hoopert;

Suplentes: 16 Alex Mafi, 17 Dane Zander, 18 Jack Straker, 19 Ryan Smith, 20 Tuaina Taii Tualima, 21 Scott Malolua, 22 Josh Flook, 23 Bryce Hegarty

Force

Tries: Ralston (2), McGregor e Ready

Conversões: Prior (2)

15 Jack McGregor, 14 Byron Ralston, 13 Marcel Brache, 12 Nick Jooste, 11 Brad Lacey, 10 Jono Lance, 9 Ian Prior, 8 Brynard Stander, 7 Tevin Ferris, 6 Henry Stowers, 5 Fergus Lee Warner, 4 Jeremy Thrush, 3 Kieran Longbottom, 2 Feleti Kaitu’u, 1 Angus Wagner;

Suplentes: 16 Andrew Ready, 17 Chris Heiberg, 18 Greg Holmes, 19 Ollie Atkins, 20 Ollie Callan, 21 Jacob Abel, 22 Henry Taefu, 23 Kyle Godwin;

Equipe Cidade Jogos Pontos Reds Brisbane 3 10 Brumbies Canberra 1 5 Waratahs Sydney 2 5 Rebels Melbourne 2 2 Force Perth 2 1

- Vitória = 4 pontos;

– Empate = 2 pontos;

– Derrota = 0 pontos;

– Vencer marcando 3 ou mais tries que o oponente = 1 ponto extra;

– Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;



- Classificam-se às quartas de final o 1º colocado de cada uma das 3 conferências + os 5 melhores da classificação geral;