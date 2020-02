ARTIGO COM VÍDEO – É inverno, mas Paris ferveu para a largada do Six Nations com Le Crunch, o clássico entre França e Inglaterra, no Stade de France. Iniciando o trabalho do novo treinador Fabien Galthié, os Bleus triunfaram por 24 x 17, com a Inglaterra de Eddie Jones arrancando o bônus defensivo no finzinho.

A França começou o jogo dominante, mostrando uma defesa muito mais sólida e levando vantagem no jogo de contato. Com a bola em mãos, os jovens talentos franceses produziram. Aos 5′, Teddy Thomas rompeu a defesa inglesa e, na sequência, Romain Ntamack deu passe desconcertante para Vincent Rattez marcar o primeiro try azul. Rattez foi escalado de última hora como titular, após lesão de Penaud, e mostrou serviço.

Os franceses seguiram com mais volume de jogo e conseguiram capitalizar aos 16′, com Ntamack chutando penal perfeito, punindo os erros ingleses. Depois, aos 20′, o novo capitão Charle Ollivon ganhou disputa aérea contra Courtney Lawes (que jogou de terceira linha, ao invés de segunda, pela lesão de Billy Vunipola antes do início do torneio) e a bola sobrou para Rattez, que deixou com Ollivon de novo para o segundo try da partida.

A Inglaterra reverteu a vantagem de posse de bola francesa na reta final da primeira etapa, mas não foi capaz de criar espaços parando numa poderosa defesa azul. França 17 x 00 no intervalo.

- Continua depois da publicidade -

O segundo tempo largou com a Inglaterra controlando posse de bola e territorio. Logo aos 44′, os ingleses arrancaram penal frontal, mas optaram por um scrum. Na sequência da jogada, Jonathan Joseph perdeu try feito derrubando a bola e, por fim, Fickou aplicou tackle decisivo em Ben Youngs.

Aos 55′, a França reverteu a pressão e cravou lindo try a partir de lateral. Dupond arrancou na negativa quebrando a defesa inglesa para servir Ollivon para o terceiro try do embate. Decisivo.

A Inglaterra, no entanto, não se deu por vencida, e Jonny May brilhou inventando um try aos 57′ chutando na ponta e mergulhando no in-goal.

O try deu ânimo para a Inglaterra, que voltou a controlar as ações e aos 65′ Jonny May foi de novo brilhante em corrida na diagonal que desmontou a forte defesa francesa, colocando os ingleses no páreo.

A França provou sua evolução defensiva na partida, com o técnico Galthié dando um passo adiante neste aspecto. Dupont salvou a França com tackle perfeito para cima de Heinz, aos 77′, mas aos 79′ a Inglaterra conseguiu um penal derradeiro para ao menos arrancar um bônus defensivo.

Fim de jogo, França 24 x 17 Inglaterra e festa no Stade de France. A França pegará a Itália no domingo que vem, ao passo que a Inglaterra fará a Calcutta Cup contra a Escócia no sábado.

24 17

França 24 x 17 Inglaterra, em Paris – Le Crunch



Árbitro: Nigel Owens (Gales)

França

Tries: Ollivon (2) e Rattez

Conversões: Ntamack (3)

Penais: Ntamack (1)

15 Anthony Bouthier, 14 Teddy Thomas, 13 Virimi Vakatawa, 12 Gael Fickou, 11 Vincent Rattez, 10 Romain Ntamack, 9 Antoine Dupont, 8 Grégory Alldritt, 7 Charles Ollivon (c), 6 François Cros, 5 Paul Willemse, 4 Bernard Le Roux, 3 Mohamed Haouas, 2 Julien Marchand, 1 Cyril Baille;

Suplentes: 16 Peato Mauvaka, 17 Jefferson Poirot, 18 Demba Bamba, 19 Boris Palu, 20 Cameron Woki, 21 Baptiste Serin, 22 Matthieu Jalibert, 23 Arthur Vincent;

Inglaterra

Tries: May (2)

Conversões: Farrell (2)

Penal: Farrell (1)

15 George Furbank, 14 Jonny May, 13 Manu Tuilagi, 12 Owen Farrell, 11 Elliot Daly, 10 George Ford, 9 Ben Youngs, 8 Tom Curry, 7 Sam Underhill, 6 Courtney Lawes, 5 Charlie Ewels, 4 Maro Itoje, 3 Kyle Sinckler, 2 Jamie George, 1 Joe Marler;

Suplentes: 16 Luke Cowan-Dickie, 17 Ellis Genge, 18 Will Stuart, 19 George Kruis, 20 Lewis Ludlam, 21 Willi Heinz, 22 Ollie Devoto, 23 Jonathan Joseph;

Seleção Jogos Pontos Gales 1 5 França 1 4 Irlanda 1 4 Inglaterra 1 1 Escócia 1 1 Itália 1 0

- Grand Slam = 3 pontos;

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;