O sul-africano Franco Smith, treinador dos Cheetahs de 2015 a 2019, será o novo treinador da Itália, após a resignação de Conor O’Shea. Smith comandará os Azzurri no Six Nations de 2020 e seu contrato é apenas para a competição europeia, com a Federação Italiana de Rugby deixando claro que ainda segue em busca de um novo treinador para o segundo semestre, pensando no período de 2020 a 2023.

Padova poderá jogar o PRO14

Enquanto isso, as notícias no rugby italiano sobre o futuro dos times do país no PRO14 ganharam espaço, com a possibilidade de saída do Zebre novamente levantada. O Petrarca Padova, um dos grandes clubes do país – e rival histórico do Benetton Treviso, que joga o PRO14 – já está pleiteando substituir o Zebre (equipe de Parma) na competição, o que faria com que os dois times italianos que jogam o PRO14 fossem da região do Vêneto, histórico bastião do rugby no país. Padova é conhecida em português também como Pádua.

O PRO14 é a liga que reúne equipes de Irlanda (4 times), Gales (4 times), Escócia (2 times), Itália (2 times) e África do Sul (2 times).